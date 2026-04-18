Membros da CPI aberta para investigar o vereador Elzo Martins concluem que não houve quebra de decoro parlamentar

Membros da CPI aberta contra o vereador Elzo Martins concluíram que não houve quebra de decoro parlamentar. A comissão é formada pela presidente Zelinha, relator José Cordeiro, e secretário Rômulo Gusmão.

A investigação teve origem em pronunciamentos realizados por Elzo Martins nas sessões dos dias 30 de junho e 6 de outubro de 2025. Na ocasião, o vereador fez acusações contra colegas parlamentares e agentes públicos, baseando-se, segundo ele, em informações de uma fonte não identificada.

As declarações motivaram reação de outros vereadores, que consideraram as falas graves e sem respaldo probatório, levando à abertura da CPI como forma de apuração institucional.