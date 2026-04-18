Tadeu Schmidt presta homenagem ao irmão no ‘BBB 26’ e afirma: ‘Oscar ia ficar muito bravo se eu não viesse’

Apresentador chorou no início do programaa desta sexta (17), que definirá o primeiro finalista
O apresentador do “BBB 26“, Tadeu Schmidt, iniciou o programa prestando uma homenagem ao irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, cuja morte foi anunciada na tarde desta sexta-feira (17). “Hoje é um dia difícil. Demos adeus ao meu irmão. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão”, o jornalista declarou, emocionado.
“Ele foi o maior do mundo nesse quesito. Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje. Vou me recuperar. Tenham paciência que eu vou me recuperar”, Tadeu continuou.
O apresentador disse que “hoje é um dia muito importante e eu tô aqui pro jogo e ai de mim se não estivesse. Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar. Então tô aqui”. Ele conclui, dizendo: “Uma homenagem a você, meu irmão”.
No programa desta sexta, o primeiro finalista do “Big Brother Brasil 26” será definido. A segunda etapa da prova do finalista será decidida ao vivo.