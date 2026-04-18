Tadeu Schmidt presta homenagem ao irmão no ‘BBB 26’ e afirma: ‘Oscar ia ficar muito bravo se eu não viesse’

O apresentador do “BBB 26“, Tadeu Schmidt, iniciou o programa prestando uma homenagem ao irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, cuja morte foi anunciada na tarde desta sexta-feira (17). “Hoje é um dia difícil. Demos adeus ao meu irmão. Mas eu fiz questão de estar aqui. Sabe por quê? Porque meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi a minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão”, o jornalista declarou, emocionado.