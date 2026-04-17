Bombeiros interditam camping da Lagoa Silvana

A área de camping do Clube Náutico Alvorada, na Lagoa Silvana, foi interditada nesta sexta-feira (17) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, após denúncias de possíveis riscos relacionados à infraestrutura elétrica do local. A medida afeta um espaço ocupado há mais de 20 anos por barracas fixas de sócios, muitos deles moradores do Vale do Aço e de cidades vizinhas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Diário do Aço junto a um dos campistas atingidos, o clube deverá realizar adequações na rede elétrica para que o funcionamento da área seja retomado. Até lá, o camping permanece interditado.

Área tradicional é desocupada

A área abriga, segundo estimativas, até 200 tendas fixas — muitas mantidas por famílias há décadas. Os usuários pagam mensalidade ao clube pela ocupação, o que gera uma receita aproximada de R$ 100 mil.

“Não são simples barracas, dessas que se montam e desmontam nos fins de semana ou feriados. São tendas sob as quais se montam as barracas e que abrigam também toda a infraestrutura do campista. Fomos apanhados de surpresa”, relatou um dos frequentadores.

Os campistas afirmam que a interdição ocorreu justamente no início de um feriado prolongado, sem aviso prévio. Segundo eles, a orientação foi deixar o local até as 22h desta sexta-feira. O desligamento da energia elétrica da área também foi comunicado.

Retirada de estruturas e reação dos campistas

Com a determinação, os proprietários terão que desmontar estruturas instaladas ao longo de anos — em alguns casos, há mais de duas décadas. A retirada dos pertences deve exigir uma operação logística complexa, devido ao volume de materiais acumulados nas tendas.

Em mensagem encaminhada aos campistas, uma responsável pela área informou que a saída é obrigatória dentro do prazo estipulado, mas que os pertences poderão ser retirados posteriormente.

A expectativa dos frequentadores é que o clube consiga negociar um prazo ou alternativa junto ao Corpo de Bombeiros para regularização da área. Até o momento, no entanto, a orientação segue sendo de esvaziamento total do espaço.

O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas ainda não havia se manifestado oficialmente até o fechamento desta reportagem. A direção do clube também deverá se pronunciar nas próximas horas.