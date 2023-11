Polícia Militar Rodoviária lança aplicativo que vai monitorar rodovias com a ajuda do cidadão

Ferramenta permite à população reportar condições das estradas e agiliza medidas de intervenção em ocorrências

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar Rodoviária lançou, nesta quarta-feira (1/11), junto à operação Finados 2023, o aplicativo Intervenções Rodovias MG. A iniciativa também busca agilizar intervenções no período de chuvas.

A principal funcionalidade do APP é permitir à população reportar diretamente para a equipe do Policiamento Rodoviário uma interdição parcial ou total de rodovias, direto do celular, para que a PMMG adote medidas necessárias de forma ágil e objetiva.

O aplicativo também permite ao usuário visualizar o Mapa de interdições de Minas Gerais, além dar acesso à série histórica de interdições no estado.

Dados da campanha Ir e Vir Seguro e acesso aos órgãos parceiros também estão entre as funcionalidades do APP.

Com o lançamento, a PMMG espera avançar de modo significativo na identificação dos pontos de interdição e sua difusão para os órgãos e para os usuários das rodovias, promovendo informação de qualidade e em tempo hábil para a tomada de decisão de todos.

O aplicativo encontra-se disponível de forma gratuita para Android e em breve também para o sistema IOS.