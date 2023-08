Homem baleado na cabeça em Ipanema

IPANEMA – Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta terça-feira (29) na rua Tiradentes, em Ipanema. Um homem, 43 anos, foi baleado na cabeça. A Polícia Militar já identificou pessoas envolvidas neste crime e uma delas foi detida.

A PM foi informada que a vítima havia sido alvejada no interior de sua loja. A equipe de serviço compareceu ao local, encontrando-a caída ao solo com ferimentos na cabeça. Em seguida chegou a equipe de socorristas do Pronto Atendimento Municipal, encontrando a vítima ofegante, com perfurações no crânio e perda de massa encefálica. Após os primeiros socorros, a vítima foi transferida para Manhuaçu. Foram constatadas pelos médicos quatro perfurações encefálicas, “não sabendo eles precisarem se são de entrada e saída ou apenas de entrada”.

Levantamentos e prisão de um envolvido

Os militares fizeram levantamentos e foram informados que dois indivíduos chegaram em uma moto Honda CG preta. Os policiais identificaram os autores, 25 e 28 anos, respectivamente.

Após o crime, os autores evadiram sentido à saída para Caratinga, sendo acionado o cerco e bloqueio. Foi levantado que a moto pertence ao coautor de 34 anos, que é monitorado eletronicamente e desde o dia 20/08 sua tornozeleira está sem sinal.

A partir de informações de que o homem de 34 anos estaria se deslocando para levar alimentos para os autores, uma equipe o localizou e encontrou consigo 47 pedras de crack. Ele recebeu voz de prisão pela coautoria no homicídio, bem como por tráfico de drogas. Durante entrevista, o homem informou que alugou a moto para os autores pelo valor de R$ 700,00 e que ela deveria lhe ser devolvida no fim da tarde. Ele ainda relatou que tinha a incumbência de levar alimentos e drogas para os autores, porém se recusou a dizer onde eles estavam escondidos.

A Perícia Técnica da Polícia Civil localizou dois projéteis e dois fragmentos, não sabendo precisar o calibre exato antes de realizar os exames necessários.

“Apurou-se também que o coautor de 36 anos emprestou a arma para os autores. Foi realizado intenso rastreamento tanto na zona urbana quanto na zona rural, mas com êxito apenas na prisão do coautor de 34 anos’, informou a PM

Polícia Militar continua realizando diligências com intuito de prender os envolvidos nesse crime e conta com a ajuda da população que poderá denunciar através do 190, 181 ou diretamente a um policial de sua confiança, sendo garantido o anonimato.