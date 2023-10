Política

O prefeito Dr. Welington vem colhendo politicamente bons resultados com as obras que está realizando por toda cidade. O show do cantor Gusttavo Lima demonstrou aos usuários o avanço das reformas do parque de exposição João da Costa Mafra. Aos poucos, o espaço que antes era apenas um parque de exposição, agora vai tornando um espaço multiuso, mais moderno e adequado para os tempos de hoje.

Avenida Ana Pena de Faria

A avenida mais importante do bairro Limoeiro e uma das mais conhecidas da cidade, virou um tormento para o prefeito no final do ano passado com as intensas chuvas. Mas agora já começa a ter o reconhecimento da comunidade com o final da obra. Para muitos, a avenida ficou bonita e diferenciada, ao ponto de compara-la como avenida de uma capital.

Sede administrativa

Outra obra que vem obtendo vários comentários na cidade, é a da sede administrativa do município. O prefeito, em coletiva a imprensa recentemente, comunicou que entrega a obra até final do ano à municipalidade. Pelo visto, é uma sequência de obras que vão conduzindo o prefeito como um dos melhores da história caratinguense.

Candidaturas

As notícias voam sobre a sucessão municipal em Caratinga. Nos bastidores, os pré-candidatos que vem fazendo frente a possíveis chances são Dr. Giovanni, Pedro Leitão, Humphrey Lima, Ronaldo da Milla e Rogério Soares. Esses cinco estão realmente articulando seus nomes, estruturando acordos e visitando parceiros. Já os demais é só blábláblá. Querem estar na fita, mas sem colocar o pé no fogo.

Dr. Giovanni

Nos bastidores, os comentários são que Dr. Giovanni teria chance, afinal, ele obteve boas votações nas últimas eleições e seu nome é tido como alternativa ao grupo de Welington. Outros comentários espalhados nos bastidores tratam que a família de Dr. Giovanni quer vê-lo distante da disputa.

Pedro Leitão

O apoio do PT ao professor Pedro Leitão a cada dia é mais evidenciado pelos próprios militantes do partido. Para os petistas, Pedro representando a esquerda é motivo de sobra para o partido voltar a participar da administração municipal em 2025. O PT, que administrou Caratinga de 2009 a 2012, está com sede do poder e quer efetivar essa vontade de retorno.

Humphrey Lima

Apesar de não ter sido ainda projetado pelo prefeito Dr. Welington como sucessor, o secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima é o nome mais próximo do prefeito a se posicionar como pré-candidato. Humphrey tem ido a vários eventos, mas sozinho, sem a participação de Dr. Welington. Aí fica a pergunta: É fogo ou apenas fumaça?

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito de Caratinga, que também já se manifestou como pré-candidato para 2024, tem como seu porto seguro o deputado federal Eros Biondini. Ronaldo é leve e o fato de ser o atual vice-prefeito o credencia para a disputa. Porém, Ronaldo não tem ainda um grupo de peso político que o evidencia a participar das primeiras posições. Como a disputa nem começou, é cedo ainda para sabermos ou não se ele será a bola da vez na política caratinguense.

Rogério

O empresário Rogerio Soares é um dos pré-candidatos mais entusiasmados. Ele tem sido visto com intensidade nos eventos e nos bastidores há comentários que ele poderia ser o nome de Dr. Welington, caso o governo não tenha candidato. O que fortalece Rogério é o apoio do ex-vereador Ricardo Heleno Gusmão, que vem aglutinando apoio político ao redor do pré-candidato Rogério. Para quem era uma simples aspiração, vai se tornando uma realidade.

Zelinha

A vereadora Zelinha está radiante com início das obras da ponte sobre o córrego da Lage. A vereadora que, desde o início do seu mandato, lutou para que o prefeito Dr. Welington licitasse e iniciasse a obra, que ocorreu nesta semana. Zelinha vem fazendo a diferença já no seu primeiro mandato como vereadora.

Zé Cordeiro

O presidente do legislativo municipal vem usando sua influência política e conseguindo que as máquinas da Secretaria de Obras chegassem ao distrito de Cordeiro de Minas, onde tem boa base eleitoral. Com recuperação de trechos da serra com asfalto e melhora da estrada que liga à Ipatinga. Pelo visto, Cordeiro vai pavimentando junto seu eleitorado o retorno em 2025 em uma das 17 cadeiras do parlamento. Força política o homem tem.

João Catita

O vereador João Catita agradeceu pelas redes sociais ao prefeito Dr. Welington e ao secretário de Agricultura Alcides Leite, pelo rápido restabelecimento e reforma da ponte nos córregos do Marinho. A ponte quebrou na quarta-feira à noite e na segunda-feira seguinte, os veículos já transitavam numa ponte nova e reforçada. Para Catita, a equipe da prefeitura foi rápida e eficiente, digna de méritos.

Chuvas

A turma do campo está ansiosa pelas chuvas e assim começar o plantio deste ano. Com a notícia que teremos El Niño, período de seca na região, tem viveiro de café abarrotado de mudas, fora o plantio de milho e feijão, que alguns já iniciaram, mas preocupados com escassez de chuvas.

Plantio de café

Com os preços de café caindo nesta última safra, chegando ao patamar de até 700 reais a saca, muitos cafeicultores desanimaram de aumentar os parques cafeeiros em suas propriedades. A maioria está mesmo reformando plantios velhos ou área falhadas. Mesmo assim, tem dezenas de viveiros na região prontos para promover início do plantio.