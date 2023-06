ESPERA FELIZ – PM prende autoras de tráfico de drogas e autora de rufianismo.

Na noite desta quinta-feira, 22, durante operação batida policial em bares da cidade, as equipes realizaram abordagens a um bar na Rua Ebenézer.

Durante a abordagem foi localizado no banheiro de um cômodo, ao lado do balcão do bar, onde se encontravam as autoras, de 31 e 20 anos uma sacola contendo 08 porções de cocaína.

As autoras disseram que utilizavam o local para a prática de programas sexuais e que repassavam a proprietária do bar valor referente aos programas.

Diante dos fatos, as autoras foram conduzidas à Delegacia pela prática de tráfico de drogas e a proprietária do estabelecimento, de 40 anos, pela prática de rufianismo.