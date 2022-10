Polícia Militar registra duas tentativas de homicídio Os crimes aconteceram em Caratinga e Pocrane

CARATINGA – Nessa última quinta-feira (29/9), duas tentativas de homicídio foram registradas pela Polícia Militar, sendo uma no bairro Santa Zita, em Caratinga, e outra em Pocrane.

Bairro Santa Zita

Em Caratinga, a vítima foi uma mulher de 31 anos. O crime aconteceu por volta das 20h30 na rua Tomaz Cimini, no bairro Santa Zita.

A Polícia Militar foi acionada e segundo informações, a vítima havia sido alvejada por disparos com arma de fogo e havia sido encaminhada para a Casa de Saúde.

A mulher contou que estava dentro do veículo de seu irmão o aguardando quando o autor chegou, rapidamente sacou a arma e apontou na sua cabeça. A vítima ainda implorou dizendo para não atirar uma vez que sua filha de apenas dez anos estava dentro do carro, mesmo assim o autor efetuou vários disparos contra a mulher, tendo ela levantado os braços para se proteger, sendo atingida pelo vários disparos.

A motivação do crime seria vingança, pois a vítima e seu irmão se envolveram em uma ocorrência de agressão com a irmã do autor.

A equipe médica informou que a vítima estava com várias perfurações nos membros superiores com alojamento de um projétil em cada braço, incluído fratura no antebraço direito, ficando em observação, mas sem risco de morte.

O autor não tinha sido detido até o final dessa edição.

Pocrane

Em Pocrane, a vítima foi um homem de 50 anos. Populares acionaram a PM dando conta de diversos disparos de arma de fogo. A vítima estava no bar do autor, onde discutiram. Depois de ficar irritado, o autor foi até a casa da vítima e efetuou os disparos de arma de fogo.

A vítima foi socorrida ao hospital municipal e depois transferida em estado grave para Manhuaçu, onde se encontrava internada até o final dessa edição.

A Polícia Militar conseguiu prender o autor e encontrar a arma usada no crime.