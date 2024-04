PM procura por autores de homicídio tentado em Caratinga

CARATINGA- Por volta das 20h dessa última quarta-feira(3), o Centro de Operações do 62º Batalhão recebeu ligações que noticiavam disparos de arma de fogo na rua Eliane Tiola no bairro Esperança.

No local militares fizeram contato com uma vítima de 38 anos, além de terem constatado duas perfurações no portão de sua residência, provenientes de disparo de armas de fogo.

O homem contou aos militares que quando estava chegando em casa viu dois autores, que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção.

A vítima correu para a parte interna do lote e não foi alvejada. Após os disparos os autores fugiram. Equipes seguem em rastreamento na tentativa de prender os autores.