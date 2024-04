PM prende autor de roubo na zona rural de Vargem Alegre

Nessa sexta-feira(12), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de roubo consumado no Córrego dos Coqueiros, zona rural de Vargem Alegre.

No local os militares encontraram com a vítima, estando ela muito assustada, e relatou que o autor de 40 anos, que é seu filho, teria chegado em casa usando de força física, a segurando e exigindo dinheiro. Com a negativa da vítima, de 79 anos, o autor enfiou a mão no bolso dela e retirou a carteira do seu bolso e saiu correndo.

A vítima que é idosa e cadeirante, tentou fechar a casa para que o autor não voltasse, porém, ele voltou exigindo mais dinheiro.

Neste momento uma irmã do autor chegou e ele se apoderou de uma faca e correu atrás dela, contudo, não a alcançou, e assim ele retornou, e rasgou o pneu da bicicleta dela.

O solicitante retornou ao local, tendo o autor tentado fugir, porém, foi dominado e amarrado por ele até a chegada dos militares.

Autor tem passagens por homicídio consumado, lesão corporal, ameaça, receptação e furto. Os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil.