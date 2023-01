Palavras Que Têm Peso

Carta Aberta aos Primeiros Cristãos

Crise de autoridade?

Isso pode acontecer dentro da nossa própria casa! Ou organização à qual pertencemos – e mesmo, em nossa pátria!

Será que estamos passando tal situação em nosso país?

O cristão, sofisticado ou não, encontra a resposta na Bíblia. Ali há muitas situações e textos que discutem e solucionam esse problema. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que viveu nos primeiros 60 anos do I século, escreveu a carta aos Romanos.

No capítulo 13, ele discorre sobre a atitude em relação às autoridades. O grande líder do movimento em sua época definitivamente não fez pesquisa sobre como “Fulano de Tal” chegou ao poder. Pelo contrário, ele reconhece que, segundo os ensinamentos da Torá e de Jesus, “… não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele.” (v.1).

Pense um pouco comigo sobre essa palavra: Se há alguém que tem autoridade sobre nós, então, foi Deus que a colocou ali na nossa vida, seja em casa (Posso escolher pai ou mãe? Não) e em muitas outras situações. Autoridade não é questão de escolha, de preferência – ela foi colocada aí para nós sermos ajudados.

Portanto, cabe a cada indivíduo reconhecer que “é Deus que institui pessoas” como autoridades sobre nós! Mesmo nos sistemas atuais, entre eles as “democracias”, também caem sob a mesma compreensão do Apóstolo Paulo: o resultado das urnas é reconhecido como o “dedo de Deus” agindo em nosso favor.

É necessário lembrar que Paulo vivia no Império Romano, e que tanto ele como Pedro foram mortos por essas autoridades. Pois “crer e seguir a Jesus” era contra as leis do Imperador!!!

Apesar disso – desse estado de “fora da lei” que os cristãos viviam -, o Apóstolo inicia esse trecho com uma tremenda afirmação: “Todos devem se sujeitar às autoridades do governo…”

As afirmações diretivas de Paulo entram em detalhes:

(v.2): “Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos.”

Imagine: por “opor-se à ordem de Deus” até o próprio Anjo da Luz, ainda antes dos tempos históricos humanos, foi expulso da presença do Criador do mundo invisível e visível!

Mas por que Paulo vê os governantes nessa posição privilegiada – isto é, colocados na posição de autoridade pelo próprio Deus, o Governador de tudo e todos?

No v.3 ele escreve: “Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela.”

No versículo 4 que segue, essas ideias de Paulo ficam mais claras ainda:

“Porque ela [a autoridade] é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal.”

Nem Jesus – e muito menos os apóstolos – se opuseram a governantes, embora tais autoridades eram pagãs, e cometiam atos reprováveis.

Mais ainda: Pelo exemplo dos primeiros líderes, devemos respeito às autoridades, como o texto em Romanos 13 revela com toda a clareza:

“Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.” (v. 5)

“Por essa razão também pagais imposto; porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso.” (v. 6)

O escritor conclui com um conselho geral em como lidar com todas as autoridades que estão sobre nós, desde nossos pais como o mais alto líder do governo:

“Dai a cada um o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.” (v.7)

Nossas orações devem ser nesse sentido, e oremos também, que tais autoridades ajam de acordo com o PLANO DIVINO: para o BEM DO POVO, para o BEM do pobre, do rico, de todos, enfim.

Essa “POLÍTICA” original da igreja de Jesus fará com que TODOS SEJAM respeitados, e NINGUÉM fique com NECESSIDADES básicas.

E a justiça correrá “como um rio…”

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, FUAL – Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum

E-mails: rudikruger2004@gmail.com ou rudi@doctum.edu.br