PAINEL 07-02-2020

Inauguração

Muito prestigiado o coquetel de lançamento da nova loja do Supermercado Coelho Diniz em Caratinga. O evento, realizado na noite desta quarta-feira (5) contou com a presença de empresários, políticos e representantes de diversos setores da sociedade. O empreendedor e deputado federal Hercílio Diniz se fez presente. O deputado federal Mauro Lopes veio cumprimentá-lo pelo empreendimento. O prefeito Dr. Welington fez questão de reforçar a importância dessa iniciativa para o crescimento econômico de Caratinga.

Emprego e renda

Este tipo de iniciativa corrobora com uma pesquisa da Associação Mineira de Supermercados (Amis) publicada no ano passado. Segundos estudos, este setor geraria 7.300 empregos em Minas Gerais neste ano de 2020. Vale lembrar que os setores de comércio e serviços são os que mais geram registros em carteira no município de Caratinga.

Solo fértil

A nova loja do Coelho Diniz está localizada na avenida Marechal Deodoro, justamente onde foi a Petisco do saudoso Wantuil Teixeira de Paula, o eterno “Capitão de Indústria’. Esse endereço demonstra ser um ‘solo fértil’ para grandes empreendimentos.

Centauro

Falando em grandes empreendimentos, O Grupo SBF, dono da varejista de material esportivo Centauro, comprou a operação da Nike no Brasil. Com a aquisição, a varejista se torna distribuidora exclusiva dos produtos Nike no varejo online e físico no país por um período de dez anos. A Centauro é uma empresa do caratinguense Sebastião Bomfim Filho. Em 2015, o empresário concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, onde falou com carinho de sua terra natal: “Morava no Barro Branco. Meu pai tinha a Casa Bomfim e uma loja de máquinas. Fiquei em Caratinga até 11 anos de idade, os melhores 11 anos da vida”.