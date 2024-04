Pesquisa eleitoral

Ontem o DIÁRIO lançou sua primeira pesquisa para eleições de 2024. Os primeiros nomes mais citados foram Dr. Giovanni com 33,5 %; seguido de 27,3% obtido pelo empresário Rogério Soares, em terceiro professor Pedro Leitão 20,7%. Já os índices de rejeição, as intenções de votos ficam muito fragmentados quando possui vários candidatos postulantes.

Rejeição

Entre os candidatos que tem alto índices de aceitação no caso de Dr. Giovanni, Rogério Soares e Pedro Leitão, o que apresentou maior rejeição nas pesquisas foi o professor Pedro Leitão. Apesar do índice ser o mais alto, numa eleição com vários candidatos postulantes, a rejeição diminui o poder de influenciar negativamente para o candidato.

Rejeição II

O pré-candidato do PL, Dr. Giovanni, que sai na frente das intenções de votos, é o terceiro que tem a maior rejeição. Apesar de aceitação satisfatória, seus índices de rejeição são baixos se comparado os anos nas disputas eleitorais na santa terrinha.

Rejeição III

O empresário Rogerio Soares vem demonstrando apetite para disputar as primeiras colocações nas eleições de outubro próximo. Ele, que apareceu assim de repente, já está em segundo lugar das intenções de votos e só é o quarto nos índices de rejeição, demonstrando fôlego para subir na opinião do eleitorado caratinguense.

Rejeição IV

Já os candidatos com menores índices de aceitação, no caso Marcos Inácio, que obteve na pesquisa 8% das intenções de votos; Dayvid da Academia com 6,2%; Johny Claudy 2,5% e Júlio Ribeiro com 1,1%. É Dayvid (União Brasil) que obtém maior índice de rejeição, chegando a 8,3%. Por curiosidade, o radialista Marcos Inácio do mesmo partido obteve o menor índice de rejeição com apenas 2,4%. Está instaurada uma disputa interna no partido.

Vereadores

Das 422 entrevistas espontâneas realizadas para vereador em Caratinga, apenas 41,7% responderam em quem votaria para nas eleições de 2024, ou seja, 176 entrevistados. Dos 176 entrevistados apresentaram indicações de 77 candidatos dos quase 200 que devem disputar o pleito em outubro. Isso indica que o eleitorado, em sua grande maioria, ainda não sabe em quem votará para vereador nas eleições de outubro.

Valdeci Dete

O vereador mais votado em 2020, Valdeci Dete, que obteve naquelas eleições 1.125 votos, apresenta na pesquisa do DIÁRIO, como o mais lembrado, com 15 citações. Demonstrado que seu trabalho no legislativo é bem aprovado pelos seus eleitores, que continuam colocando-o em local de destaque na intenção de votos.

Mestre

Uma das grandes surpresas nas pesquisas foi o ex-vereador Mestre. Ele apareceu dividindo o segundo lugar com Rominho e Ricardo Angola com 9 citações, mesmo não estando hoje no quadro de vereadores. Pelo visto, o trabalho de Mestre como presidente da Câmara Municipal deixou saudades em seus eleitores.

Rosileila Franco

Outra estreante que destaca na primeira pesquisa de opinião do DIÁRIO, é Rosileila Franco, do distrito de São Cândido, que obteve 5 citações na pesquisa. Ela é irmã da ex-vereadora Rosilene Franco, que deixou o cargo de em Caratinga neste mandato e foi para Estado Unidos, poderá representar o partido PODEMOS e suceder a irmã no legislativo municipal.

Paulinho do Dom Lara

Outro ex-presidente do legislativo caratinguense que foi bem citado é Paulinho do Dom Lara (PSD). Ele, que obteve 8 citações, ficou em 5º mais citado e está com sede para retornar para um quarto mandato legislativo.

Silvio da Cachaça

Silvio da Cachaça é outro nome que vem batendo na trave há várias eleições. Nesta pesquisa, ele esteve entre os 12 mais citados, estando em 7º lugar dividindo com João Catita. Silvio sentiu o gosto de entrar o legislativo nas eleições passadas, mas pela lei perdeu a vaga.

Novatos

Começam a aparecer dezenas de nomes novos na política para disputa de uma vaga no legislativo caratinguense. Partidos representados por nomes dos mais diversos segmentos começam a brotar na intenção de votos.