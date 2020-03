PAINEL 01-03-2020

Coronavírus

Covid – 19, que surgiu na China no fim do ano passado, já chegou a 50 países, soma 2.858 mortes e mais de 83 mil infectados, de acordo com comunicado desta semana da OMS – Organização Mundial de Saúde. O Brasil confirmou seu primeiro caso na última terça-feira, dia 25, e na sexta-feira (28), o diretor-geral da OMS informou que a organização aumentou seu alerta para de muito alto risco. A coisa está ficando feia!!!

Esclarecendo

Para a infectologista Carolina Lázari, assessora em Infectologia do Fleury Medicina e Saúde, o vírus é novo, vem da mutação de outros tipos de coronavírus, mas a tendência é que ele seja tratado como uma gripe. “Temos cerca de 3% dos casos que vão óbito, bem abaixo de outras epidemias. […] Não é um vírus que tenha se mostrado mais letal do que outros vírus respiratórios. Parece ser bem transmissível, mas não é mais letal”.

Bolsa em queda

Apesar de renomados infectologistas de vários países alertarem para a letalidade baixa do Covid – 19, a confirmação no início da semana de novos casos de pessoas contaminadas em países da Europa e do Oriente Médio derrubaram forte as bolsas ao redor do mundo, sacudindo também os mercados agrícolas nas bolsas de Chicago e Nova Iorque (fonte: jornais O Estado de São Paulo e VALOR Econômico). Quando as bolsas reagem, tudo indica que a coisa é séria!!! A turma do dinheiro não arrisca!!! Se causa problemas, o pessoal recua.

Mercado do café

Com apertado equilíbrio entre produção e consumo, o mercado internacional de café não foi praticamente atingido pela queda dos demais mercados. Na segunda-feira (24/02) os contratos de café com vencimento em maio próximo na ICE Futures US em Nova Iorque caíram com força, chegaram a ultrapassar os 500 pontos de baixa, melhoraram um pouco perto do fechamento e encerraram com queda de 335 pontos. Na terça-feira (25/02), já fecharam no positivo, ganhando 160 pontos. Na quarta (26/02) voltaram a trabalhar em alta e ganharam mais 215 pontos. Quinta-feira (27/02) recuaram 90 pontos e hoje subiram 160 pontos. No balanço da semana tivemos 110 pontos de alta nesses contratos na bolsa de mercado futuro.

Carnaval

Com os feriados de carnaval, o mercado físico brasileiro teve apenas dois dias úteis. Nestes dois dias apresentou-se firme e comprador, principalmente para os arábicas de boa qualidade a finos. Lotes de bom tamanho e bem preparados de arábica natural saíram até a R$ 550,00 por saca. Lotes de CDs finos chegaram a R$ 600,00 por saca. Cafés mais fracos em bebida e preparo foram bastante procurados e os preços começaram a reagir no mercado do moca.

Starbucks na China

A Starbucks reabriu centenas de lojas na China que tinham sido fechadas em função do surto de coronavírus, informou a empresa. Segundo o presidente-executivo, Kevin Johnson, 85% das lojas da empresa voltaram a operar depois que as condições no país asiático melhoraram. Com o avanço da epidemia no mês passado, a Starbucks havia fechado mais da metade das suas 4.292 lojas na China (Estadão Conteúdo).

Embarques de fevereiro

Até dia 27, os embarques de fevereiro estavam em 1.28 milhões de sacas de café arábica, num universo de 1.45 milhões de sacas embarcadas, contra 1.75 milhões sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 27, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro totalizavam 2.64 milhões sacas, contra 2.85 milhões de sacas no mesmo dia do mês anterior. Como fevereiro tem menos dias uteis, acreditasse que o ritmo de fortes embarques continua no setor.

Preço

A bolsa de Nova Iorque, do fechamento do dia 21, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 28, subiu nos contratos para entrega em maio próximo 110 pontos ou R$ 6,54 por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na fecharam no dia 21 a R$ 640,52 por saca, e sexta dia 28 a R$ 659,58. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 160 pontos. Veja o quadro:

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 28/02/20 550,00 600,00 Fino/Extra 28/02/20 520,00 550,00 Boa Qualidade 28/02/20 500,00 520,00 Duro Fraco 28/02/20 460,00 480,00 Riados 28/02/20 430,00 460,00 Rio 28/02/20 410,00 430,00 Consumo Dura 28/02/20 400,00 420,00 Consumo Riada 28/02/20 380,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito Dr. Welington reuniu-se com os secretários municipais nesta última sexta-feira (28/02) para comentar sobre os caminhos delineados para o ano de 2020. Nos bastidores os comentários são que o prefeito está tranquilo a respeito dos resultados alcançados nos últimos três anos da administração e preocupado com os problemas inerentes às chuvas do início do ano, que provocaram mais estragos na infraestrutura da cidade do que nos anteriores de seu mandato.

Otimista

Nos bastidores os comentários são que Dr. Welington está otimista para 2020 e pouco preocupado por ser um ano eleitoral. Welington comentou que seu mandato vai até 31 de dezembro e tem muito serviço a ser realizado no ano, ainda que seja o ano eleitoral.

Partidos

Enquanto a oposição se organiza em grupos para a disputa eleitoral, assessores políticos ao prefeito somam que a situação teria, em tese, cinco partidos definidos na base eleitoral, dois deles como PSD e Democratas já pré-definidos e outros três bem encaminhados. Nos bastidores os comentários são que Dr. Welington está calmo até demais para o gosto do pessoal.

Chuvas

Outro fator que vem contaminando a equipe situacionista é a ansiedade. Para alguns, as obras de pavimentação já deveriam ter sido iniciadas, já a equipe técnica insiste que é desperdício iniciar as obras em período de chuvas e que este ano as chuvas estão mais prolongadas, daí a ansiedade acima do normal. Se para o engenheiro o calendário do ano termina em 31 de dezembro, para o político é no dia 3 de outubro, daí a controvérsia!!!

PT

No PT tudo indica que a ficha está caindo diante do drama se JB é o candidato em 2020 ou se Giuliane Quintino poderá ser uma alternativa. A ala antiga do PT ainda não assimila o fato da ala nova indicar nomes. Ninguém discute a força eleitoral de JB, o que se discute é se o partido tem que se reinventar ou seguir as bases e nas ideias da fundação, com os mesmos nomes e com os mesmos caciques? Será em 2020 um PT novo? Será um novo PT? Ou será o velho PT com roupagem nova? Eis a questão!!!

Elói Beneduzzi

O coordenador do PT na vitória de 2008, Elói Beneduzzi, afirma que o PT está forte em Caratinga, que tem o consenso em torno de JB, e que fará três ou mais vagas no legislativo em 2020. Com experiência de várias eleições, articulando, coordenando e conhecedor da história do PT, é uma opinião que não pode ser desprezada. Agora não se sabe ainda quantos partidos irão com o PT nas eleições de outubro? E quem seria o vice, caso JB for o candidato? Chapa única?

Rominho Costa

O vereador Rominho Costa obteve uma grande vitória nos bastidores da política, em tese o apoio do ex-secretário de Estado Pedro Leitão. Ainda não oficialmente declarado, os comentários são que Pedro Leitão irá apoiar Rominho Costa em uma possível candidatura e poderá indicar o vereador Denis Gutemberg como vice na chapa, já que Denis foi um dos coordenadores políticos de Pedro nas eleições passadas. Sem dúvida, fortalece o nome de Rominho se o ato for oficializado.

Dr. Giovani

Outro nome que está sendo costurado no grupo ligado a Rominho Costa é o fato do atual vice-prefeito Dr. Giovani compor chapa com ele. Se isso se confirmar, os críticos comentam que será uma chapa genuinamente evangélica, com dois pastores na disputa. Tudo indicando que a política local estaria sim indo para o campo religioso, tendência já muito observada no estado do Rio de Janeiro.

José do Carmo

Comenta-se nos bastidores que empresário José do Carmo Fontes, ex-presidente do legislativo municipal caratinguense teria reunido 80 pré-candidatos a vereador e quatro partidos políticos que o apoiariam na disputa eleitoral de Caratinga, além de contar com a força do ex-prefeito Marco Antônio. No tititi, o que se fala é que tanto José do Carmo como Marco Antônio estão sendo pouco ouvidos em relação a força política que o grupo pode oferecer a oposição.

Analista político

Para analistas da política, o fato de no passado tanto Dr. Welington, João Bosco Pessine, como Marco Antônio Junqueira, terem perdido as primeiras eleições e após terem vencido uma segunda, leva a crer que os nomes novos se quiserem ser prefeito em algum tempo, terão primeiro que passar pelo crivo do conhecimento eleitoral do povo.

Analista político II

Os entendidos salientam que colocar os nomes numa disputa eleitoral é caminho inicial para quem quer ser prefeito um dia em Caratinga. A primeira fase é ser conhecido nas dezenas de comunidades urbanas e rurais do município, a vitória nas urnas será em tese uma consequência do bom desempenho eleitoral da primeira etapa, como em experiências dos três ex-prefeitos anteriores. Se é uma tese a ser relevada, ao menos tem sentido. E realmente ocorreu nas últimas décadas na política caratinguense.

Correlação

Os comentários nos bastidores são que o fato de Giuliane Quintino (PT), Rominho Costa (PV), Giovanni Corrêa (REDE), José do Carmo (PTB) quererem ser cabeça de chapa nas eleições de 2020, isso pode credenciá-los a melhores condições na disputa, não só de 2020, mas um provável caminho para 2024. Será que tem alguma correlação na política?

Silvio da Cachaça

Outro que já bateu na trave por duas vezes é a liderança Silvio da Cachaça. Nas listas de apostas para as eleições o nome dele tem sido lembrado como forma de renovação na câmara municipal. Com 613 votos nas eleições passadas, se mantiver a votação, tem boas chances e reais.

Moreno

Outro nome que foi bem votado nas eleições de 2016 e obteve 544 votos pelo PDT é Cleber Alves do Santos, conhecido como ‘Moreno’. Os comentários são que Moreno é outra liderança que está madura para conseguir uma vaga no legislativo caratinguense, só não sabe ainda se ele vai para o PTB de Zé do Carmo ou se continua no PDT.

Catita

Outro nome que vem crescendo em cada eleição é a liderança do distrito de Santa Luzia, João Catita. Em 2016 ele ficou como suplente com 445 votos, apenas 62 votos de conseguir uma vaga. O fato dele estar no maior reduto eleitoral na área rural, o distrito de Santa Luzia, o credencia a umas boas fichas na lista de apostas do ano.

Zé Ronaldo

O ex-vereador José Ronaldo do Consórcio PSB, que nas últimas eleições obteve 375 votos, pode ser um dos nomes a voltar no legislativo em 2020. No ano passado seu nome teria sido ventilado como possível candidato a prefeito pela oposição. O vento passou e no início do ano pouco se ouviu falar de Zé Ronaldo. Será que ele vem de vereador, vice ou prefeito? Bagagem política o homem tem.