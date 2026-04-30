Situações diversas, o mesmo endereço: a rua

Falar sobre as ruas costuma partir de um atalho: o da definição imediata. Antes de qualquer escuta, entram em cena enquadramentos prontos, categorias que dão aparência de ordem ao pensamento e simplificam o que, por natureza, é complexo. O rótulo organiza, mas também reduz. E, ao reduzir, empobrece. No limite, transforma a pessoa em abstração, como se uma existência inteira pudesse caber em uma única condição.

Por trás de termos genéricos, existem trajetórias diversas, marcadas por rupturas familiares, perda de renda, desemprego estrutural, adoecimento psíquico, dependência química, ausência de políticas públicas continuadas e, em muitos casos, sucessivas falhas institucionais. Não há uma única linha que explique a permanência nas ruas, nem soluções que se sustentem em explicações curtas. Ainda assim, agrupar parece mais fácil. Transformar indivíduos em um bloco homogêneo simplifica o debate, acelera posicionamentos e cria a sensação de resposta. Mas essa simplificação tem custo: elimina nuances, distorce diagnósticos e compromete qualquer tentativa de solução consistente.

Isso não implica ignorar as tensões que atravessam a convivência nos espaços urbanos. Elas são concretas, afetam a rotina, geram insegurança e demandam organização e resposta do poder público. O ponto é outro. Entre reconhecer essas tensões e reduzir pessoas à condição de problema existe uma diferença substantiva. Quando essa fronteira se perde, o debate deixa de operar sobre dados e experiências reais e passa a ser guiado por percepções. E percepções, quando não são confrontadas com a realidade, tendem a se cristalizar em estigmas.

A própria produção de políticas públicas é afetada por esse desvio. Sem diagnóstico qualificado, prevalecem medidas fragmentadas, descontinuadas ou focadas apenas na retirada do problema do campo de visão, sem enfrentar suas causas. A consequência é a repetição de ciclos: intervenção pontual, ausência de acompanhamento, retorno à situação inicial. Nesse processo, reforça-se a ideia de que não há solução, quando, na prática, o que falta é consistência na leitura e continuidade na ação.

Antes de qualquer medida, há um olhar. Um modo de enxergar que antecede decisões e define prioridades. É esse olhar que determina se haverá esforço de compreensão ou apenas reprodução de classificações. Nenhuma realidade complexa se resolve com explicações simplificadas. E nenhum debate público se sustenta quando parte de categorias que substituem pessoas.

Talvez o primeiro movimento não seja responder de imediato, mas qualificar a observação. Não para justificar ou relativizar problemas reais, mas para evitar que, na tentativa de organizá-los, se perca aquilo que deveria orientar qualquer discussão: a dimensão humana que existe antes de qualquer rótulo.