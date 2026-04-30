Sombras Digitais: A Fragmentação da Comunidade na Era Moderna

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman já nos alertou que “A individualização fragmenta a sociedade em um conjunto de indivíduos solitários, cada um buscando soluções privadas para problemas produzidos socialmente. O resultado é uma comunidade enfraquecida, onde a solidariedade é sacrificada no altar da autonomia individual”. Essas palavras se tornaram extremamente valiosas em nosso tempo, por diagnosticar um dos males de nossa sociedade atual, onde a era digital tem transformado não apenas como vivemos, mas como percebemos o mundo e nos relacionamos uns com os outros. Em meu livro “Crônicas de Uma Sociedade em Crise”, escrevi que a falta de fundamentos sólidos na era pós-moderna, caracterizada pela dissolução das metanarrativas e pela ascensão do relativismo, tem contribuído para um cenário de incerteza e confusão moral. Hoje, é fácil perceber que essa incerteza é amplificada pelas redes sociais, que moldam realidades fragmentadas e corroem os laços que sustentam a vida em sociedade.

As plataformas digitais, com seus algoritmos, criam “sombras personalizadas”, uma versão moderna da caverna de Platão. Em meu artigo “A Nova Versão da Caverna de Platão”, escrito originalmente em 2016, escrevi que “A fogueira, que antes criava as sombras na caverna, hoje foi trocada por equipamentos de nova geração, equipados com novas tecnologias, mas ainda com o propósito de transmitir imagens e mundos, muitas vezes irreais”. Essas sombras digitais nos prendem em bolhas de informação, onde cada um enxerga apenas o que reforça suas crenças pessoais. O resultado é uma sociedade onde o diálogo se torna raro, e a verdade, passa a ser completamente relativizada. Famílias se dividem por divergências ideológicas alimentadas por conteúdos polarizados, e amizades de anos se desfazem por discordâncias que ganham proporções exageradas no ambiente virtual. A partir disso, podemos perceber que os relacionamentos são muitas vezes marcados pela superficialidade e pela ausência de compromisso, refletindo uma sociedade onde o egoísmo e a falta de responsabilidade prevalecem.

Essa fragmentação tem um custo elevado. Jovens, imersos no mundo online, enfrentam ansiedade e depressão ao tentar conciliar suas personas virtuais com as inseguranças do mundo real. A busca incessante por validação, que hoje é medida por curtidas e compartilhamentos, substitui conexões genuínas, gerando isolamento em meio à hiperconectividade do mundo digital atual. Dessa forma, a busca por aceitação, reconhecimento e validação online por meio das redes sociais, tendo como parâmetro de medida as curtidas e compartilhamentos, têm substituído conexões e relacionamentos reais, trazendo, como consequência, insegurança e isolamento. Esse cenário reflete uma crise mais profunda: a crise de integridade. Crise essa que enxergo como a principal fonte de outras crises que afligem nossa sociedade.

A raiz dessa divisão está na perda de valores compartilhados. Como eu já escrevi em um outro artigo, uma sociedade onde cada um tem suas próprias regras, sem um padrão aceitável por todos, que os tornaria realmente em uma “comunidade”, mais cedo ou mais tarde encontrará o caos como consequência inevitável da falta de integração e compreensão de seus indivíduos. Sem uma base ética comum, o egoísmo reina, e a sociedade se torna um mosaico de vontades individuais, onde o “eu” sufoca o “nós”.

Para reverter essa fragmentação, precisamos resgatar princípios que nos unem. Precisamos, cada um de nós, prezar pela integridade, retidão, e justiça, para que a sociedade do futuro seja íntegra, reta, e justa. Devemos cultivar empatia, diálogo e responsabilidade, usando a tecnologia como ferramenta de conexão, não de divisão. Só assim poderemos construir uma comunidade sólida, capaz de resistir às sombras digitais e iluminar o caminho para um futuro melhor e mais humano.