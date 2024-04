Ônibus sai da pista, tomba à margem de rodovia e sete pessoas morrem no Vale do Rio Doce

Um acidente de ônibus na madrugada desta quarta-feira (17), na MG-120, em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, deixou sete pessoas sem vida e outras 13 feridas. Os números oficiais foram divulgados por volta de 9h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu da pista e tombou na lateral da pista, resultando em várias pessoas presas entre as ferragens, algumas delas sem vida. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as causas do acidente.

Treze pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o hospital de São João Evangelista pelas equipes de resgate dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não foram fornecidas informações sobre o estado de saúde dessas vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que o ônibus tinha permissão para realizar transporte fretado intermunicipal ocasional. No momento do acidente, havia 40 passageiros a bordo.

O ônibus, que partiu de Belo Horizonte com destino a Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, capotou no trajeto entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí.

A Polícia Civil foi chamada para realizar a perícia e registrar o incidente, que ainda está sendo investigado. Mais informações serão divulgadas em breve.

Divulgação Polícia Militar Rodoviária

