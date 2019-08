O DESINTERESSE PELO INTERESSANTE

* Willian Ribeiro

Acaso. Substantivo masculino, que no dicionário é descrito como ocorrência, acontecimento casual, incerto ou imprevisível; casualidade, eventualidade. Sucessão de fatos resultantes de causas independentes da vontade; sorte, destino, fortuna.

Eram 9:48, manhã fria de um mês de agosto, quando ele embarcou no ônibus com destino a Inhapim. Ocasião: almoço do Dia dos Pais.

Poucos lugares pra sentar.

Segurando a barra de apoio com uma mão e um livro com a outra, optou por ficar em pé. Pra ficar na frente mesmo e descer rápido quando chegasse à cidade pretendida. E seguiu viagem. Seguiu lendo, mergulhado em um mundo onde o fantástico corrompia a vida ao redor, mostrando ao homem temores de uma vida que ele tentava se esquecer por alguns instantes. Era o livro, que mesmo de pé, não deixará de ler. Sua leitura foi interrompida quando uma simpática mulher puxou assunto:

-Você faz Letras?//

////// //// ////////////

– Sim - respondeu-lhe, sem muito interesse. “Me conhece?”///////////////////////////////

– Não. Vi você algumas vezes, achei interessante o que vi. Gosta de estudar Letras?////////////////////////////////////////////////

– Nossa vida é feita de letras – brincou, ainda sem muito interesse, apesar do galanteio feminino que não deixou passar batido; começou a olhar com interesse além da conversa pra interlocutora recém-self-apresentada.

– Hmmm, por isso esse livro grande? - disse-lhe ela, olhando para o livro em uma das mãos, e a barra pra se segurar n´outra. O motorista acelerando, o ônibus chacoalhando…

Ele, um pouco tímido, reparou que as pessoas ao redor se interessaram pelo curioso diálogo que estava se desenrolando.

– Que tipo de livro é esse?////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Biografia (Era o imenso: Notícias do Planalto – Fernando Collor e a Imprensa, do Mário Sérgio Conti, emprestado da biblioteca da faculdade, com prazo para devolver, que ele relia; se interessou pelos personagens que desta vez quis anotar com considerações de época).//////

//////////////////////////////////////////////////////////////////

– Eu escrevo contos, sabia? – entusiasmou-se a moça./////////////

//////////////////////

– Hmmm…

Sem demonstrar emoções, mas conseguindo fisgar a curiosidade do desinteressado espectador, ela continuou:

– Escrevo sobre depressão.//////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Ah, é?!/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Sim. Sou depressiva, escrevo contos baseados nas minhas crises.

– Poxa, isso parece legal, e triste ao mesmo tempo! - disse-lhe, demonstrando falso interesse.//////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Quer ler um conto meu? Só tem uma página e meia.

– Sim! – sem ter como se esquivar, ou não querendo se esquivar…

Ela começou a vasculhar a mochila e, depois de quase um minuto, entregou ao desinteressado interlocutor duas folhas grampeadas. O conto, que desde o início dava para ver que era muito bem escrito, falava sobre um empresário que morreu atropelado e reencarnou numa “moeda”. Essa moeda passou na mão de uma criança, de um mendigo, de um alcoólatra, de um idoso e terminou na posse de um jogador que ficou bilionário. No final, o “homem-moeda” acaba largado num cofre com outras milhares de moedas e percebe que não vale a pena juntar riquezas materiais e etc. Uma história do tipo kafkiana que prendeu o desinteresse até o fim. Terminou de ler e devolveu as folhas. Com cara de quem espera ser julgado, ela perguntou:

– Gostou?/////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Sim. É seu, mesmo? – respondeu-lhe, perguntando sinceramente, como que duvidando./

///////////////////////////////////////////////

– Sério? Por quê? Não tenho cara de quem escreve? – cismou ela, que agora era vista com interesse curioso.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– Gostei sim, o fato dele ser um empresário e reencarnar numa moeda, achei uma grande sacada!///////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– A liçãozinha de moral, você gostou?////

///////////////////////////////////////////////////////

– Aham. Muito boa a sua visão de que não adianta acumular riquezas, pois vamos todos morrer. Ficou bem interessante.////

/////////////////////////////////////////////////////////

– Ah, obrigada! - alegrou-se, com um sorriso claro no rosto./////

///////////////////////

– Por nada.

Então ela começou a falar sobre o romance que está escrevendo (algo sobre um pai que, com ciúmes da relação da mulher com a filhinha deles, deforma todo o corpo da coitada com água fervente).

Ele chegou ao destino e se despediram.

Quando passou num mercadinho, antes do almoço combinado, ele passou num mercadinho pra levar bananas pra tia, que adorava bananas. Pagou, e enquanto o atendente enrolava o cacho, leu, meio que sem querer, na folha de jornal de um jornal de qualquer dia atrás, sobre um crime na região, que chocou a comunidade. Era o tal pai indo preso.

A filhinha chorando no colo de alguém.

Quem seria a autora do romance?

* WILLIAN RIBEIRO é jornalista, ex-redator do Diário de Caratinga, graduado em Letras pelo UNEC e professor no Espírito Santo