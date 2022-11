Nova Jararaca Alegre traz um retrato da cultura de Caratinga nos últimos anos

CARATINGA – Vem aí uma nova edição da revista Jararaca Alegre, a quarentona publicação do cinquentão cartunista Camilo Lucas. O lançamento acontece no dia 18 de novembro, sexta-feira, às 20h, no Casarão das Artes. Haverá, também, um pré-lançamento neste fim de semana em Ouro Preto, de 12 a 15 de novembro, durante a abertura oficial do “Natal Luz de Ouro Preto 2022”, projeto cultural em que a Jararaca Alegre está envolvida na produção.

Esta edição é a primeira pós-pandemia, e, diferentemente das edições anteriores – que sempre trazem uma coletânea de charges, cartuns, crônicas, poesias e fotografias de vários autores, além do editor Camilo Lucas – desta vez a revista é uma cobertura de tudo o que aconteceu na área cultural de Caratinga desde que o mundo “parou”.

Ao preparar esta edição, Camilo resolveu fazer este levantamento, focando principalmente nos eventos culturais dos quais a revista foi produtora ou colaboradora, e o assunto rendeu tanto que 64 páginas de revista quase não foram suficientes para cobrir tudo. Uma prova incontestável de que, “mesmo tendo que tirar leite de pedra, a cultura de Caratinga pulsa firme”.

A revista Jararaca Alegre não se limita às quatro linhas da folha de papel. Multiplataforma, ela já foi jornalzinho estudantil, coluna de jornal, jornal, revista, livro; recentemente saiu como DVD, filme, catálogo, além de assinar a produção de eventos culturais como o Festival Cultural “Arteiros de Caratinga” e a Mostra de Artes Visuais “Mestres & Gafanhotos”, e também como coprodutora de livros através da “Jararaca Books” e de CDs através da “Jararaca Records”.

“Vale notar que não se trata de uma editora nem de uma gravadora, mas sim de um selo que identifica projetos culturais que foram viabilizados coletivamente através da revista: quando um dos integrantes da redação decide lançar um trabalho solo, todos se unem para tornar possível sua realização, trabalhando voluntariamente para que o – sempre pouco – dinheiro disponível seja usado naquilo que não é possível fazer na base da amizade, como serviços gráficos, prensagens de discos etc. Assim, o produto chega às ruas e seu autor pode promover seu trabalho”, explica Camilo Lucas.

Como acontece sempre que uma nova edição da revista é lançada, haverá um evento com música e intervenções artísticas. A Sala Ziraldo do Casarão das Artes, anexa também ao Espaço Millôr Fernandes, será o palco desta festa, para a qual todos estão convidados. A revista será distribuída gratuitamente aos presentes. Haverá também diversos produtos culturais da Jararaca Alegre à venda, como livros, revistas, DVDs e CDs. Camilo e a turma da Jararaca Alegre aguardam por vocês!

A revista Jararaca Alegre é publicada através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio de Viação Riodoce e Irmão Supermercados. Tem apoio cultural de Rafa Moto, Carvalho Negócios Imobiliários, Cachaça Caratinga, Empreender Energia Solar, BR7 Bosch Car Service, Di Santana moda e Fervel. Agradecemos também o apoio do Diário de Caratinga e demais veículos de comunicação da cidade.