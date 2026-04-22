Outra preocupação está no fato de que esses medicamentos podem levar a uma digestão inadequada de nutrientes, influenciando a produção de hormônios e, assim, podendo desregular menstruação e ovulação. Impactos hormonais podem, ainda, causar um quadro de má formação óssea, aumentando o risco de osteoporose precoce.

“Todo esse impacto hormonal também pode influenciar o humor e o comportamento da criança”, afirma. “Mas, até o momento, não há sinal de forte prejuízo tanto no crescimento como no desenvolvimento sexual desde que essa criança ou esse adolescente seja bem acompanhado e tenha indicação correta.”

Fonte: O Tempo