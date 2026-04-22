Prefeito de Matipó recebe Medalha da Inconfidência em Ouro Preto

OURO PRETO (MG) – O prefeito de Matipó, Fábio Henrique Gardingo, foi homenageado nesta terça-feira (21/04) com a Medalha da Inconfidência, durante cerimônia realizada em Ouro Preto, dentro das comemorações do Dia de Tiradentes.

A cerimônia ocorre tradicionalmente no feriado nacional de Tiradentes, nome pelo qual ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da Inconfidência Mineira, cuja morte completa 234 anos em 2026.

Criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek, a medalha é concedida pelo Estado como forma de reconhecimento a personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país.

A indicação para a homenagem foi feita pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo.

O prefeito Fabinho Gardingo destacou a importância do reconhecimento e agradeceu a homenagem. “Receber a Medalha da Inconfidência é mais do que uma distinção, é o reconhecimento de uma caminhada construída com responsabilidade, compromisso e respeito à população”, afirmou.

Fábio Gardingo também ressaltou que a homenagem representa não apenas sua trajetória pessoal, mas o trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos anos.

Com 23 anos de vida pública, o prefeito destacou a dedicação ao serviço público e o compromisso com o desenvolvimento do município. “Este reconhecimento não é apenas meu. Ele pertence a todos que acreditam e caminham ao meu lado”, completou.

A solenidade foi conduzida pelo governador Mateus Simões e contou com a presença dos agraciados, além de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de universidades e de outras instituições.

Fonte: Portal Caparaó