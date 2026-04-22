Júri Popular vai julgar acusado de provocar acidente fatal com duas mortes na BR-116 em Inhapim

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim realiza, no próximo dia 27 de abril de 2026, a partir das 9h, o julgamento de Wallace de Souza, acusado de dois homicídios qualificados consumados. A sessão será realizada no Fórum da cidade e deve reunir representantes do Ministério Público, defesa e testemunhas relacionadas ao caso.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 17 de maio de 2024, por volta das 12h45, na altura do km 505 da BR-116, em Inhapim. As vítimas, Iran Garcia Ferreira, de 22 anos, e Luana Aparecida Machado Rabelo, de 21 anos, morreram após uma grave colisão entre um carro e uma motocicleta.

As investigações apontam que o acusado conduzia um veículo sob efeito de álcool, em velocidade acima do permitido e com a capacidade psicomotora comprometida. Em determinado momento, ao tentar realizar uma ultrapassagem, ele teria adormecido ao volante, invadido a contramão e colidido frontalmente com a motocicleta em que estavam as vítimas, que seguiam regularmente pela via.

Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados para fora da pista, sofrendo múltiplas lesões que causaram a morte ainda no local. Segundo os autos, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez e foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou nível de álcool no sangue muito acima do limite permitido por lei.

O Ministério Público sustenta que o crime foi cometido com o uso de meio que gerou perigo comum, devido à condução do veículo em rodovia movimentada sob efeito de álcool e em alta velocidade. Também aponta que houve recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas pela invasão repentina da contramão.

A acusação em plenário será conduzida pelos promotores de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro e Igor Heringer Chamon Rodrigues. O julgamento será aberto ao público e a expectativa é de que o caso tenha grande repercussão na região.