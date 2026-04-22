Tragédia na BR-251: ocupantes do veículo são identificados após acidente fatal em MG

Uma colisão frontal devastadora deixou seis pessoas da mesma família mortas na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, na madrugada desta terça-feira (21).

Entre as vítimas estavam um casal, três filhos e a avó materna das crianças. O cachorro da família também não resistiu.

Quem eram as vítimas:

• José de Ribamar dos Santos Rodrigues Filho, 49 anos

• Maria Cíntia Cavalcanti dos Santos, 39 anos

• Júlia Raqueli Cavalcanti dos Santos, 15 anos

• Isaac Valentim Cavalcanti dos Santos, 10 anos

• João Murilo Cavalcanti dos Santos, 3 anos

• Solange Pereira Cavalcanti, 59 anos

A família estava em mudança e seguia para Delmiro Gouveia, onde já havia comprado uma casa para recomeçar a vida.

Segundo familiares, o momento era de esperança. “Eles eram muito batalhadores e estavam felizes por voltar para perto dos parentes”, relatou uma sobrinha.

O acidente envolveu um carro com placas de São Paulo e uma carreta que fazia o trajeto entre Lauro de Freitas e Imbituba. O motorista da carreta não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A tragédia comove o país e acende o alerta sobre os perigos nas rodovias.

Fonte: Micharles Itaobim Notícias

Colaboração: Ângela Almeida