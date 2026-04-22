Jovem é preso com 100 pedras de crack em Santa Luzia, em Caratinga

A Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por tráfico ilícito no distrito de Santa Luzia, em Caratinga.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia informar que estaria ocorrendo tráfico de drogas nas proximidades do cemitério local. Com base nas informações, militares do 62º Batalhão seguiram até a Rua Salatiel Soares Mata para averiguar a situação.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito correu para dentro da residência e tentou dispensar materiais entorpecentes. No entanto, ele foi rapidamente contido pelos policiais.

Durante buscas no imóvel, os militares localizaram o material jogado pelo autor. Ao todo, foram apreendidas 100 pedras de crack e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.