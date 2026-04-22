MISTÉRIO PERSISTE

Exame não identifica sexo da ossada; DNA pode esclarecer desaparecimento de quase seis anos

CARATINGA – Segue sem definição a identificação da ossada encontrada em um lote vago no bairro Santa Zita, em março de 2025, que poderia pertencer ao comerciante José Geraldo Dornelas, desaparecido desde agosto de 2019.

De acordo com a Polícia Civil, o exame antropológico realizado no material confirmou apenas que se trata de ossada humana cujas alterações morfológicas evidenciadas são

compatíveis com a fase adulta (modalidade biológica). No entanto, a ossada analisada não apresentou elementos periciáveis confiáveis para determinação do sexo, bem como restou prejudicada a estimativa da ancestralidade. O laudo, portanto, não apresentou elementos que permitam associar os restos mortais ao comerciante.

Diante da indefinição, o próximo passo será a realização de exame de DNA mitocondrial, considerado mais complexo. O material genético de familiares já foi coletado e enviado para Seção Especializada do Instituto Médico Legal André Roquette, localizado em Belo Horizonte/MG, mas não há prazo para conclusão em razão da alta demanda.

Caso segue sem respostas

José Geraldo Dornelas está desaparecido desde o dia 12 de agosto de 2019. Ele foi visto pela última vez nas proximidades do Santuário de Adoração, por volta das 8h, permanecendo na região até cerca de 12h15, quando não foi mais localizado.

Quase seis anos depois, a descoberta da ossada reacendeu a esperança da família por respostas. Na época, o irmão, Vanderlei Dornelas, relatou ter encontrado, no IML, um fragmento de documento parcialmente queimado, no qual ainda era possível identificar o nome da mãe e o número do CPF do desaparecido.

Outros indícios também levantaram suspeitas, como um par de sapatos semelhantes aos que José Geraldo costumava usar e uma fivela de cinto apontada como idêntica à dele.

Apesar disso, a confirmação da identidade ainda depende exclusivamente dos exames laboratoriais. A família segue aguardando o resultado, na expectativa de finalmente esclarecer o paradeiro do comerciante e as circunstâncias de seu desaparecimento.