Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Dia D Prefeitura de Caratinga
banner cresol
copasa
Menina de 12 anos morre após ter o cabelo sugado pelo ralo em piscina no interior de SP

Laura Pereira Camargo nadava na sexta-feira (17) em Mirassol (SP), quando ficou cerca de cinco minutos submersa e foi internada em estado grave em Rio Preto (SP). Ela morreu dois dias depois por falência de múltiplos órgãos.

Uma menina de 12 anos morreu na tarde de domingo (19) em São José do Rio Preto (SP) após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina, na casa de uma amiga.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na sexta-feira (17) em Mirassol (SP). Laura Pereira Camargo brincava com amigos na piscina residencial quando ocorreu o acidente. A menina foi socorrida pelos bombeiros e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Mirassol.

Depois, foi transferida e internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em estado grave. Ainda de acordo com o BO, os bombeiros comunicaram aos médicos no hospital que Laura ficou cerca de cinco minutos dentro da água com o cabelo preso no ralo.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias