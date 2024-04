Mulher é morta com mais de 30 facadas em Muriaé, perto dos filhos

MURIAÉ – Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada e morta na madrugada desta terça-feira (16) no bairro Primavera, em Muriaé. Larissa dos Santos Rosa foi atingida com mais de 30 facadas. O principal suspeito e ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante ainda no local.

O crime aconteceu na Alameda das Quaresmeiras. A Polícia Militar chegou a residência após diversas ligações de vizinhos informado que uma briga entre casal estava ocorrendo.

Os militares, ao chegar no local, conseguiram conter o suspeito que estava preparando para fugir. Ele estava com uma das mãos cortadas. A faca usada no crime foi apreendida. As informações apontam que o motivo do feminicídio foi movido por ciúmes.

Dois filhos do casal estavam na casa no momento do crime. Um menino de um ano e uma menina de dois anos. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou as crianças para a Casa Lar. Nesta terça-feira será feito um contato com os familiares.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi até o local e após realizar os levantamentos, liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé. A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa irá instaurar um inquérito.

Fonte: Rádio Muriaé