Piloto e filho do prefeito de Jequitinhonha morreram em queda de avião em BH

Duas pessoas morreram após uma queda de avião de pequeno porte, no bairro Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5). A aeronave transportava cinco ocupantes: o piloto e quatro passageiros, que iam do Aeroporto da Pampulha para São Paulo.

As vítimas foram identificadas como Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha, e o piloto da aeronave que caiu, Wellington de Oliveira Pereira, de 34 anos. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Fernando estava no assento de copiloto e, por isso, foi identificado inicialmente como copiloto da aeronave.

Outros três passageiros foram encaminhados ao Hospital João XXIII. Entre os feridos estão pai e filho: Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos. O empresário Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 52 anos, também estava na aeronave.