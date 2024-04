Marido briga com mulher e ateia fogo em residência

Incêndio foi na zona rural de Bom Jesus do Galho. Fogo destruiu móveis, televisores e um automóvel

BOM JESUS DO GALHO- Um incêndio em uma residência localizada no córrego São Francisco, zona rural de Bom Jesus do Galho, foi registrado na noite desta quarta-feira (10). As chamas consumiram móveis, aparelhos de televisão e um automóvel. Conforme disse a moradora, quem ateou fogo seu marido após um desentendimento.

Os bombeiros militares foram acionados e debelaram as chamas. Conforme relatório, três cômodos da casa foram atingidos pelo fogo. Na sala, um hack, uma televisão de 42 polegadas e dois sofás foram destruídos. Já num dos quartos, o incêndio consumiu uma televisão de 14 polegadas, uma cama de casal e um guarda-roupas de seis portas. Já noutro quarto, foram destruídos um guarda-roupa e uma cama de solteiro. Já na parte externa da residência, estava um veículo Fiat Palio, que foi totalmente destruído pelas chamas. A cozinha, o banheiro e a dispensa da casa não foram afetados.

Sargento Cassius explicou à reportagem, que por volta das 23h desta quarta-feira os bombeiros foram avisados sobre o incêndio e que o combate às chamas durou até as 3h desta quinta-feira (11). Conforme explicou o sargento, a dona da casa relatou que o autor do incêndio é o seu marido e que agiu desta maneira após uma briga entre eles.

Durante o combate às chamas, algo chamou atenção do bombeiro militar. “Durante o incêndio, percebemos um coelho cercado pelas chamas. Jogamos jato de água perto dele, depois entramos na casa e salvamos o animal, que foi deixado em local seguro”.

Assim que os bombeiros militares retornaram para Caratinga, comunicaram à Polícia Militar que o incêndio foi criminoso. O suspeito de ser o autor do incêndio ainda não foi localizado.