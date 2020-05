Jorginho: O rei da resenha

Depois de retomar o projeto do livro sobre a história do Esporte Clube Caratinga, compromisso feito com o saudoso senhor Nelson Souza, estive esta semana buscando informações sobre a última fase profissional do clube (1990-1996). Mesmo nesse momento de isolamento social por causa da pandemia de COVID-19, Jorge Mendes Magalhães não se negou a ter um bate papo dos mais agradáveis comigo. Afinal, se existe alguém no futebol regional que tem história pra contar e legado para se orgulhar, esse alguém é “Jorginho do Mixidinho”.

A história dos seis anos de profissionalismo do clube tem inúmeros personagens. Porém, obrigatoriamente passa por um grande responsável “Jorginho do Mexidinho”. Sonhador, idealizador, arquiteto de toda a estrutura para a profissionalização do futebol do clube, Jorginho, semeou e contaminou grande parte da diretoria do Esporte Clube Caratinga para realizar o sonho do time. Ao lado do presidente Paulinho da bateria, Mexidinho foi colocado no cargo como homem forte do departamento de futebol. Com carta branca para atuar. Entretanto, avisado que não poderia sair dinheiro da sede social para o futebol. Magalhães aceitou o desafio e correu atrás de patrocínio, e ajuda de amigos para montagem do elenco. Assim, depois de 22 anos o EC Caratinga voltou a disputar o campeonato mineiro da segunda divisão em 1990. Essas e outras muitas histórias, estarão no livro que estou finalizando sobre o Dragão. Porém, nesta quarta-feira 27, Jorginho irá participar de uma live comigo no instagram: @rogeriosilva89fm ás 19:30 pra nos contar muito mais. Bater papo com esse cara é resenha da boa garantida. Além de muito aprendizado é claro. Mixidinho vai falar dos desafios de se montar uma estrutura profissional, os bastidores do mundo da bola, a era dos bingos que proporcionaram o rubro negro a montagem de grandes times. Jorginho dará sua opinião sobre o futebol atual e muito mais.

