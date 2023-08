Isocred fica com o título da Copa de Bairros

CARATINGA- Neste domingo (30/7) aconteceu a final da Copa de Bairros de Caratinga no Estádio Doutor Maninho (Clube Caratinga), às 13h, entre as equipes do Isocred e Atlético do Salatiel.

A partida final foi emocionante. O Atlético do Salatiel abriu o placar com o atleta Ryan Miguel e ampliou com o atleta “Buiú” e o Isocred marcou com o atleta Robinho ainda no primeiro tempo, já no segundo tempo o Isocred demonstrou o poder de reação empatando a partida com o atleta Alisson “Biro” de pênalti, levando a decisão para as penalidades máximas. A equipe do Isocred foi mais competente nas cobranças e levou o título vencendo as penalidades por 4 a 3, sagrando-se campeão da Copa de Bairros.

Além dos atletas, comissão técnica e diretoria do campeão – Isocred Futebol Clube e do vice-campeão – Atlético do Salatiel, foram premiados os destaques da competição: Artilheiro – Heverton (Santiago Futebol Clube), Goleiro Menos vasado – Peterson (Opção Futebol Clube), Melhor Técnico – Sávio Henrique (Isocred) e Atleta Revelação – Wendryl (Santiago Futebol Clube).

Além disso, foi eleita a seleção da Copa de Bairros com os seguintes atletas que foram premiados: Goleiro – José Geraldo (Atlético Salatiel); Lateral Direito – Mikael (Isocred); Lateral Esquerdo – João Carlos (Opção); Zagueiro – Felipe Soares (Portelinha); Zagueiro – Vinícius Lopes (Primeiro de Maio); Volante – Geanderson (Atlético do Salatiel); Meia Esquerda – Wendryl (Santiago); Meia Direita – Felipe Augusto (Isocred); Ponta Direita – Ryan Miguel (Atlético do Salatiel); Ponta Esquerda – Dener Santiago (Santiago); Centro Avante – Heverton (Santiago).

A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Superintendência de Esportes resgatou e organizou a Copa de Bairros que não acontecia desde 2014. José Antônio, um dos principais organizadores da Copa de Bairros destaca a competição. “Foi a maior surpresa em termos de organização das equipes, participação e revelação de jogadores esta edição da Copa de Bairros. Tanto que o artilheiro e vice-artilheiro, ambos do Santiago Futebol Clube são atletas com 19 e 21 anos. Bonito de ver os atletas da sede do município representando os 8 clubes participantes. Que isso sirva de incentivo para mais equipes participarem em 2024. Vale destacar também o espirito esportivo que todas as equipes demonstraram na competição, em especial o Nacional Três Irmãos do senhor Adão, que levou o menor número de cartões amarelos ao longo do evento”.

Além do título, a equipe do Isocred conquistou a vaga para a disputa da Supercopa Caratinga, jogo festivo que reunirá o vencedor da Copa de Bairros e o vencedor da Copa Distrital – América de Santa Efigênia. A data do confronto ainda será definida em reunião com os representantes dos clubes.