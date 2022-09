Humor e moda no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – A blogueira e humorista Ivonete Oliveira e a gerente da loja The Best Vip, Laissa Pascoaline Silva participaram do programa Conectados com Marcy Lopes.

Ivonete é esposa, mãe, dona de casa, agricultora e agora blogueira. “Sou criadora de conteúdos e mostro meu dia a dia. Esse mundo digital chegou de surpresa na minha vida, e eu o abracei com muito carinho e dedicação, faço meus reels, tenho vídeo que está chegando a dois milhões de visualizações”, explicou a influenciadora que arrancou muitas risadas da apresentadora Marcy Lopes e da convidada Laissa e de quem estava nos bastidores.

Com apenas 19 anos, Laissa é gerente da The Best Vip Caratinga, que trabalha com acessórios femininos, masculinos e brinquedos.

“Sou mãe de um menino de dois aninhos, meu Arthur Gabriel, sempre gostei de ser independente, então desde que o Arthur nasceu fui em busca de emprego. Foi onde a The Best Vip entrou na minha vida. Eles me deram a oportunidade do meu primeiro emprego, sempre fui muito esforçada e com o pensamento alto, me dediquei, e de vendedora passei pro cargo de gerente, sou muito grata a Deus primeiramente e a minha gerente geral que me deu a oportunidade de crescer na empresa”.

A The Best Vip agrada principalmente o público feminino, pois tem as mais várias bijuterias e acessórios para deixar a mulher ainda mais produzida. A loja fica na avenida Olegário Maciel, número 51.

No momento da Caixa Misteriosa, Ivonete contou muitas experiências engraçadas.

