Homem é atingido por golpes de faca pelo enteado em Entre Folhas

A Central de Operações do 62º BPM, recebeu informações que noticiavam que um senhor de 62 anos teria sido golpeado com uma faca na cidade de Entre Folhas, nesse sábado(20) por volta das 16h30.

Foi informado ainda aos militares, de que a vítima teria sido socorrida até o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Equipe da Polícia Militar esteve no hospital e apurou junto à equipe médica que a vítima não corre risco de morte.

Foi apurado que o fato ocorreu na Rua Paulo Guerra, no centro daquela cidade.

Após as primeiras diligências, foi apurado que o autor é enteado da vítima e que os dois tiveram uma discussão e entraram em vias de fato, por motivos desconhecidos dentro da casa da vítima, onde o autor se apossou de uma faca e atingiu a vítima na região dos ombros.

Em verificarão aos sistemas do estado foi constatado que não há registros de conflitos interpessoais entre as partes.

Equipes em diligências na tentativa de localizar e prender o autor de 22 anos.