Festejamos Monsenhor Raul

Estamos comemorando o aniversário sacerdotal do nosso querido Monsenhor Raul. Com alegria invocamos bênçãos, graças e depositamos no altar a nossa gratidão.

Dia 7 de dezembro de 2023 marca os sessenta e cinco anos deste sacerdote gigante sendo um outro Cristo em nosso meio.

Esta data é o dia de consagração do Sim de Monsenhor Raul. O Sim dado com tanto amor e certeza, faz-nos lembrar que este sim é uma entrega total à vontade do Pai. Por este sim ele esvaziou-se de si mesmo e se preencheu dos desígnios do alto. Este Sim de Monsenhor nos faz lembrar de outros que nos edificaram. O Sim de Nossa Senhora que nos abriu a porta da salvação. O sim de Padre Pio. Ele que recebeu as chagas do Redentor, tinha o dom da bilocação e de falar com os anjos. Seu sim foi um desenrolar de feitos que aumentam nossa fé e elevam nossa alma. O sim de Santa Teresinha que nos deixou a Doutrina da Infância Espiritual a nos indicar o céu e que a fez Doutora da Igreja. O Sim de Santo Agostinho que o fez renunciar a uma vida de pecado e deixar um legado que a Igreja acata com júbilo. O sim dos papas de nossa Igreja que os fez alcançar a honra dos altares. E agora, aqui entre nós, celebramos o sim de Monsenhor Raul que por 65 anos deixa-nos o caminho percorrido ao lado de Jesus Cristo. Seu sacerdócio é uma dádiva para nós da diocese de Caratinga, onde ele desenvolveu o seu Sim em plenitude. Sacerdote santo, confessor amigo, celebrante impecável com homilias de verdadeira espiritualidade, escritor talentoso de livros, revistas e folhetos propagando a doutrina de Cristo, fotógrafo que eterniza momentos significativos, diretor e professor do Seminário onde orientou muitos seminaristas, ajudante essencial dos bispos que passaram por nossa Diocese. Sua palavra de acerto norteou a Igreja de Caratinga em momentos de lutas e dificuldades e também em momentos de sucesso e alegrias. Foi pároco da Catedral por 17 anos, fazendo de cada paroquiano um amigo. Reformou a catedral que hoje acolhe com beleza e arte.

Vida inteira viveu a fazer o bem como sacerdote que ilumina cada um de nós que temos o privilégio de conviver com suas virtudes.

Estamos inseridos neste sim de Monsenhor, pois por 65 anos somos seus filhos espirituais.

Caratinga, hoje, de joelhos agradece seu sacerdócio que foi um rasgo do céu em nosso meio. Obrigada, Monsenhor, pelo trabalho incansável nas trilhas de Jesus Cristo, pelos sofrimentos que muitas vezes o machucaram na luta dos que elegem o caminho estreito da salvação, pela solidão que algumas vezes o abraçou. Obrigada por nos ter fortalecido com seu exemplo e sua figura que é luz, é azul, é estrela radiante, é apóstolo grande e forte, é Jesus ao nosso lado dizendo: “Vem comigo que nenhuma beleza e felicidade se comparam à alegria que lhe preparei desde toda a eternidade”.

Que Deus continue dando-lhe vida e saúde, alegrias e paz. Nosso abraço de carinho e gratidão. Que possamos, por muitos anos ainda, viver seu sim que hoje celebramos. Somos felizes em fazermos parte de seu rebanho! Parabéns, mil parabéns!