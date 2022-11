Idosos de Santa Rita de Minas passeiam pelo litoral capixaba

DA REDAÇÃO – Durante o primeiro final de semana de novembro, os integrantes do projeto “Estar Bem na Melhor Idade”, de Santa Rita de Minas, foram contemplados com um passeio ao litoral capixaba. Segundo os participantes, foram três dias de muita alegria e diversão compartilhada.

Ao todo 44 componentes do projeto estiveram no passeio, que contaram com a presença de vários profissionais, dentre os quais, motorista, cozinheiras, psicóloga, assistente social, enfermeiras, médica e pedagoga, todos dando suporte aos trabalhos necessários.

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes os recepcionou no início da noite de quinta-feira (3) e permaneceu durante todo o decorrer da excursão, oferecendo junto com sua equipe, todo suporte para que tudo pudesse sair de acordo com a coordenação do projeto, onde a segurança e manutenção da saúde, antes, durante e após o passeio, era a principal meta, e tudo aconteceu da melhor maneira possível, ficando assim conforme a fala do próprio prefeito: “Uma altíssima expectativa para o próximo ano”.

O projeto “Estar Bem na Melhor Idade” é um trabalho de 22 anos no município e atende aos componentes interessados, com ginástica três vezes por semana, acompanhamento médico, acompanhamento social, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, recreação e lazer e tem total apoio e atenção do executivo vigente. Nesse ano o período de trabalho culminou com a viagem a Guarapari tão esperada por todos.

Assessoria de Comunicação