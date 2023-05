A Educação Ambiental é um dos instrumentos para alcançar o Desenvolvimento Sustentável, pois busca conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre os problemas ambientais e as possíveis soluções para mitigá-los. É responsável pela formação de cidadãos mais críticos e atuantes da defesa do meio ambiente, sendo esses fundamentais para garantir a preservação dos recursos naturais e a promoção da justiça social.

A Educação Ambiental baseia em uma série de conceitos e princípios que visam a estimular a reflexão crítica dos indivíduos sobre as diversas questões ambientais existentes, a compreensão das interações entre seres humanos e o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis, a valorização da diversidade biológica e cultural, e a promoção da participação cidadã nas tomadas de decisões relacionadas a gestão ambiental e promover a sustentabilidade ambiental.

Ao promover a sustentabilidade, ela atua contribuindo para a existência dos preceitos do Desenvolvimento sustentável, o qual surgi como uma resposta aos problemas ambientais e sociais gerados pelo modelo de desenvolvimento econômico, adotado nas últimas décadas, que prioriza o crescimento econômico a qualquer custo, sem levar em conta os impactos ambientais e as desigualdades sociais.

O Desenvolvimento Sustentável tem como base três pilares: econômico, social, e ambiental, que devem ser integrados de forma equilibrada para garantir o bem-estar das gerações presentes e um modelo de desenvolvimento que permita melhorar a qualidade de vida das pessoas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades.

Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável são temas cada vez relevantes na atualidade, tanto no ponto de vista científico quanto social. A complexidade dos desafios ambientais exige abordagens multidisciplinares e estratégias integradas que levem em conta aspectos ambientais, sociais e econômicos.

A implementação da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, e em todas as áreas de formação pode contribuir de forma mais efetiva para mudanças de comportamento cultural e melhores práticas sustentáveis. A efetivação de estratégias pontuais dos municípios, cidades e estados, com relação a cobrar as exigências previstas na lei em relação aos crimes ambientais, podem favorecer e incentivar ações sustentáveis.

A educação ambiental deve ser vista como um processo contínuo, que envolve não apenas o ambiente escolar, mas toda a sociedade. É importante que as políticas públicas incentivem a implantação de programas de educação ambiental em empresas, comunidades e órgãos públicos, por exemplo.

Além disso, é fundamental que a educação ambiental esteja integrada às demais disciplinas escolares, de forma a conscientizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente em todas as áreas do conhecimento.