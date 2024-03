Diretoria do IAMG toma posse para triênio 2024/2027

Caratinguense Jean Carlos Fernandes é o 36º presidente empossado do Instituto dos Advogados de Minas Gerais

BELO HORIZONTE – O Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) promoveu na última semana, cerimônia solene de posse da nova Diretoria e membros do Conselho Superior, Conselho Fiscal e Comissão de Seleção para a gestão no triênio 2024-2027. O caratinguense Jean Carlos Fernandes é o 36º presidente empossado Na oportunidade foi comemorado as festividades de 109 anos da Instituição e a entrega da Comenda Oficial, “Medalha do Instituto dos Advogados de Minas Gerais”. A solenidade aconteceu no Auditório Liberdade da PUC Minas (Rua Sergipe, 790 Térreo – Savassi, Belo Horizonte).

O Dueto do Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais agraciou a solenidade executando o Hino Nacional e repertórios instrumentais. Tomaram posse na nova diretoria do IAMG Jean Carlos Fernandes (36º presidente), Sofia Miranda Rabelo (primeira vice-presidente), Alexandre Figueiredo de Andrade Urbano (segundo vice-presidente), Gustavo Henrique de Souza e Silva (primeiro secretário), Marcelo Romanelli Cézar Fernandes (segundo secretário), Bernardo Ribeiro Câmara (primeiro tesoureiro), Ana Márcia dos Santos Mello (segunda tesoureira) e Maíra Mayrink de Castro Garcia Dias (diretora de Interiorização).

Durante a entrega da Comenda Oficial, “Medalha do Instituto dos Advogados de Minas Gerais”, criada em 05 de outubro de 2007 e anualmente outorgada aos expoentes da Carreira Jurídica em Minas Gerais, foram agraciados na categoria magistratura – edição 2022, desembargadora Mônica Jaqueline Sifuentes; na edição 2023 na categoria especial, reitora da UFMG Sandra Regina Goulart Almeida; na categoria magistratura, ministro do STJ José Afrânio Vilela; na categoria advogado, advogada Juliana Cordeiro de Faria; na categoria ministério público, promotor Jairo Cruz Moreira; na categoria serventuário da justiça, escrivã Patrícia Buzelin Nunes.

O agraciado, na categoria jurista, Eugenio Raúl Zaffaroni, recebeu a comenda antecipadamente, em solenidade ocorrida no dia 17 de outubro de 2023 na UFMG. Na categoria magistério jurídico, procurador federal Grégore Moreira de Moura e na categoria de autoridade policial, delegada Tatiana Alves Torres justificaram a ausência e receberão a comenda em outro momento solene do Instituto.

Homenagens

Durante a solenidade, a Dra. Cláudia Ferraz, vice-presidente de arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB), representando a presidente Dra. Flávia Bittar, entregou uma placa em homenagem ao IAMG em razão da parceria entre as Instituições. Em seguida, a diretoria empossada prestou homenagens aos ex-presidentes do Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

Posse

Em seu discurso de posse, o presidente eleito Jean Carlos Fernandes destacou a trajetória histórica do IAMG, como protagonista dos mais relevantes debates jurídicos em Minas Gerais e no país, desde a sua fundação, em 1915.

Reforçou a necessidade de fortalecimento das instituições, como uma forma de investimento na proteção da liberdade, na promoção da igualdade e na garantia de um futuro democrático sólido para as próximas gerações.

Reafirmou o compromisso de fomentar o debate acadêmico, consolidar parcerias e promover a atualização constante dos profissionais, mantendo o IAMG como um centro de excelência e vanguarda jurídica.

Mesa de Honra

A mesa de honra foi composta pelo presidente eleito da Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil – FENIA, Felipe Martins Pinto; o presidente eleito do IAMG para a gestão 2024-2027, Jean Carlos Fernandes; o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, Sérgio Pessoa de Paula Castro, representando o governador Romeu Zema; o ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Afrânio Vilela; a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), desembargadora Mônica Jacqueline Sifuentes; o desembargador Roberto Soares de Vasconcellos Paes, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Minas Gerais (OAB/MG), Sérgio Rodrigues Leonardo; a diretora da Faculdade Mineira de Direito, professora Wilba Lúcia Maria Bernardes, representando o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, padre Luís Henrique Eloy e Silva. As demais autoridades presentes compuseram a primeira fila estendendo a mesa de honra.

IAMG – 109 anos de História

O Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG), foi fundado em 7 de março de 1915, é uma associação de direito privado, com personalidade jurídica própria, sem finalidade lucrativa, declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n.º 6.802, de 25 de junho de 1976, com sede e foro em Belo Horizonte, na Rua Grão Pará, n° 737, conjunto 301, bairro Santa Efigênia, cujo objeto social é o aprimoramento da ordem jurídica e a permanente efetivação da justiça e da cultura no meio social.

Nestes mais de 100 anos de história, o Instituto já foi presidido por notáveis juristas como Mendes Pimentel, Pedro Aleixo, Caio Mário da Silva Pereira, Machado Horta, Milton Campos, Ruy de Souza, Cunha Peixoto, entre outros notáveis, que fizeram do IAMG um grande oráculo dos juristas que nele militam: advogados, juízes, desembargadores, promotores, enfim, todos os profissionais do Direito.

Currículo

Natural de Caratinga, Jean Carlos Fernandes, advogado graduado em 1997, com experiência destacada em recuperação de empresas, falência, contratos empresariais, contencioso estratégico empresarial e arbitragem, assessorando clientes de vários setores econômicos.

Possui pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutorado em Direito Privado pela PUC Minas e mestrado em Direito Comercial pela UFMG, além de MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

Atualmente é professor adjunto de Direito Empresarial na Faculdade Mineira de Direito da PUCMG, do programa de Mestrado da Universidade FUMEC e da Pós-Graduação em Direito Empresarial, com ênfase em Falências e Recuperação de Empresas, da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF (Escola de Governo do TJMG), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Foi eleito para o cargo de presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, sendo ainda Árbitro da Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem e Conselheiro do Conselho de Assuntos Jurídicos da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais.

Ele publicou vários livros, capítulos e artigos em periódicos especializados em Direito Empresarial.

Assessoria IAMG