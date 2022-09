DIÁRIO terá cobertura especial no dia das eleições Redes sociais com transmissões ao vivo da votação à apuração, além dos resultados no impresso e portal de notícias

CARATINGA – O DIÁRIO DE CARATINGA contará com uma cobertura especial para o domingo de eleições com transmissão multiplataforma. Neste dia 2 de outubro, os eleitores vão escolher seus candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador, senador, deputados federais e estaduais.

Toda a equipe jornalística estará empenhada, a partir das 7h, com flashes ao vivo no acompanhamento da movimentação nos locais de votação, impressão da zerésima, informações aos eleitores e votação de autoridades.

Já a partir das 17h, no estúdio do Diário Cast, os apresentadores Nohemy Peixoto, José Horta e Alcides Leite comandam o noticiário especial de apurações das urnas até a totalização dos votos, juntamente com a repórter Paula Lanes, que estará diretamente nas ruas. Todos os detalhes sobre os números apurados e composição partidária no Congresso Nacional serão transmitidos simultaneamente pelo Facebook, Instagram e YouTube do Diário de Caratinga.

Já no dia 3 de outubro, a edição impressa com todos os resultados e os mais votados, por município da região, nas bancas de Caratinga, além do portal de notícias atualizado através do site www.diariodecaratinga.com.br.

COMO ASSISTIR:

Facebook: https://www.facebook.com/diariodecaratinga

Instagram: @diariodecaratingaoficial

YouTube: https://www.youtube.com/c/Di%C3%A1riodeCaratingaOficial