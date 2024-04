Começa etapa microrregional do JEMG em Caratinga

CARATINGA- A etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) teve início nesta segunda-feira (22), em Caratinga. A cerimônia aconteceu no ginásio Poliesportivo do Bairro Limoeiro, com representantes das delegações participantes.

O JEMG é o maior evento escolar de Minas Gerais dividido em 3 etapas: Microrregional, Regional e Estadual. Conforme o diretor de projetos esportivos Leandro Viana, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, conta com 24 municípios dos quais 22 foram inscritos para participar dos jogos, além de 48 escolas estaduais, municipais e particulares. “Temos a previsão de mais de mil alunos participando das competições. Para Caratinga, receber esse evento é sempre um grande orgulho, além de movimentar esportivamente durante uma semana nosso município, também fomenta a parte do comércio. Esse ano inclusive vamos receber alunos alojados, de Alvarenga. Estão se programando pra conhecer o cinema da cidade, aproveitam para ir a lanchonetes, supermercados. Uma grande movimentação”.

As modalidades disputadas são basquete, futsal, voleibol, handebol e xadrez nos respectivos módulos 1 e 2 para alunos nascidos entre 2007 a 2012, masculino e feminino.

Os jogos acontecem nos seguintes locais: Ginásio Poliesportivo do Bairro Limoeiro (Futsal), Ginásio do América Futebol Clube (Futsal), Ginásio da Faculdade UNEC CAMPUS II (Handebol), Quadra do 62º Batalhão de Policia Militar (Basquete e Futsal), Quadra da Escola Professor Jairo Grossi (Voleibol), Quadra da Escola Dep. Agenor Ludgero Alves (Voleibol) e Casa Ziraldo de Cultura (Xadrez).