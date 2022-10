Confira balanço de casos prováveis de dengue em Caratinga e região

DA REDAÇÃO – Dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostram que o aumento de casos Dengue, Chikungunya e Zika vírus pode ser percebido em todo o país. O número de casos de Dengue cresceu 180%, os de Chikungunya, 86% e os de Zika vírus, 92%.

O Ministério da Saúde lançou, na última’ quinta-feira (20), a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. Com o tema “Todo dia é dia de combater o mosquito”, a mobilização tem o objetivo de conscientizar a população brasileira sobre os perigos do inseto e a importância de combate aos criadouros do mosquito.

Até segunda-feira (24), Minas Gerais registrou 86.958 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 65.417 casos foram confirmados para a doença. 59 óbitos foram confirmados pela doença no Estado e 22 óbitos são investigados até o momento.

A Secretaria de Estado de Saúde esclarece que os óbitos são contabilizados a partir dos municípios de notificação. Dos 59 óbitos confirmados para dengue, três, embora sejam residentes de Minas Gerais, foram notificados em outros estados. Por essa razão, a tabela com detalhamento por cidade contabiliza 56 óbitos.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 7.347 casos prováveis da doença, dos quais 5.104 foram confirmados. Até então, não há nenhum óbito confirmado por Chikungunya em Minas Gerais, e cinco seguem em investigação.

Quanto ao vírus Zika, foram registrados 69 casos prováveis, sendo 24 confirmados para a doença. Não há óbitos por Zika em Minas Gerais até o momento.

Confira como estão os números na região:

Bom Jesus do Galho- 1 caso provável de dengue

Caratinga- 88 casos prováveis de dengue 1 de chikungunya

Entre Folhas- 3 casos prováveis de dengue

Imbé de Minas- 2 casos prováveis de dengue

Inhapim- 6 casos prováveis de dengue

Piedade de Caratinga- 12 casos prováveis de dengue

Pingo-d’Água- 11 casos prováveis de dengue

Santa Bárbara do leste- 7 casos prováveis de dengue

Santa Rita de Minas- 35 casos prováveis de dengue

Ubaporanga- 5 casos prováveis de dengue

Vargem Alegre- 1 caso provável de dengue