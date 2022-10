CARATINGA – A Campanha Outubro Rosa de conscientização e informação de magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sobre o câncer de mama prossegue esta semana.

Também nas comarcas do interior, dentre elas, Caratinga, a mobilização foi grande. Magistrados, servidores e colaboradores do Poder Judiciário mineiro usaram roupas e acessórios na cor rosa e decoraram o Fórum local com as cores da campanha.

Com informações: Assessoria TJMG