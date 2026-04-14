Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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68 deputados estaduais buscam a reeleição

Em um fato inédito na política mineira, 68 dos 77 deputados estaduais de Minas Gerais vão tentar se reeleger nas próximas eleições. O número expressivo representa uma taxa de renovação potencialmente baixa no Legislativo estadual, o que acende um alerta para a alternância de poder e a entrada de novas lideranças. Entre os que não tentarão um novo mandato na Assembleia Legislativa, estão parlamentares que planejam migrar para outros cargos ou mesmo encerrar suas trajetórias políticas neste ciclo eleitoral. (O Debate)

Oficializada parceria em Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teófilo Otoni oficializou a contratualização com a Associação Mário Penna, marco que viabiliza o início da implantação assistencial do Hospital Regional e a abertura do processo de contratação de profissionais da saúde. Projetado para atender 57 municípios e uma população estimada em mais de 835 mil habitantes, o Hospital Regional será uma unidade estratégica de alta complexidade, com foco na redução de vazios assistenciais históricos no Nordeste de Minas Gerais. (Diário Tribuna).

Prefeita de Reduto é cassada

A Câmara Municipal de Reduto aprovou, neste sábado (11/04), a cassação do mandato da prefeita Cíntia de Matos Mesquita, após julgamento político-administrativo conduzido pelos vereadores. A decisão foi tomada por 6 votos a 3 e considerou procedentes quatro quesitos analisados no processo. A sessão teve como base denúncia apresentada pelo eleitor Ricardo Albuquerque Rezende, que apontou supostas irregularidades na gestão municipal. (Jornal dos Vales)

Encontro promove integração no Sul

O IF Sul de Minas Campus Muzambinho realizou no final de semana mais uma edição do Encontec, evento que já se consolida como uma importante vitrine de inovação, tecnologia e integração no Sul de Minas. Com programação gratuita e aberta ao público, o evento reuniu estudantes, professores, empresas, parceiros e a comunidade em geral ao longo de todo o dia, promovendo troca de conhecimento, networking e experiências práticas. (Muzambinho.com)

Unimontes publica edital do vestibular

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o edital do vestibular próprio para ingresso em 2027. Ao todo, são oferecidas 2.046 vagas em 87 cursos de graduação presenciais, distribuídos entre Montes Claros e os demais campi do Norte e Noroeste de Minas e do Vale do Jequitinhonha. As inscrições para o Sistema de Reserva de Vagas poderão ser feitas de 17 de abril a 10 de maio de 2026. Para o Sistema Universal, o período será de 11 de maio a 10 de junho de 2026. (Novo Jornal de Notícias)

Sete Lagoas faz audiência sobre Parque da Cascata

A Câmara Municipal de Sete Lagoas realizará, na segunda-feira (13), uma Audiência Pública, para debater o destino de um dos principais cartões-postais da cidade. Inicialmente prevista para março, a audiência foi reagendada a pedido do Presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereador Eraldo da Saúde. O requerimento para este debate foi protocolado pelo Observatório Social do Brasil – Sete Lagoas, em 23 de fevereiro de 2026, fundamentado na necessidade de transparência. (Diário de Sete Lagoas).

Diamantina sediará Concurso Estadual dos Queijos

A cidade de Diamantina foi escolhida para sediar a etapa final do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais de 2026, promovido pela Emater-MG. O anúncio consolida a região como um importante polo de produção de queijos no estado. A escolha segue a estratégia de promover o rodízio entre regiões caracterizadas pela produção de queijos artesanais, ampliando a visibilidade das diferentes origens e fortalecendo a cadeia produtiva em todo o estado. A final do concurso será no último trimestre de 2026. (Estrada Nacional)

NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica para maio próximo na ICE Futures US, romperam a barreira dos três dólares por libra peso, oscilaram 945 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 3,0125 por libra peso, em alta de 755 pontos. Encerraram a sexta-feira (10) valendo US$ 3,0010 por libra peso, com ganhos de 640 pontos (2,18%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram, sexta-feira (10), na máxima do dia, em 3.330 dólares por tonelada, em alta de 20 dólares. Fecharam o pregão a 3.324 dólares, em alta de 14 dólares (0,43%).

Estoques

Na sexta-feira (10), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE caíram 3.066 sacas. Estão em 546.181 sacas. Há um ano eram de 785.559 sacas, caindo nesse período 239.378 sacas. Somaram queda nesta semana de 1.486 sacas e de 4.057 sacas na semana passada. Subiram 10.285 sacas na semana anterior à passada. Esses estoques subiram no último mês de março 80.245 sacas e 41.508 sacas no mês de fevereiro. Caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

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68 deputados estaduais buscam a reeleição

Em um fato inédito na política mineira, 68 dos 77 deputados estaduais de Minas Gerais vão tentar se reeleger nas próximas eleições. O número expressivo representa uma taxa de renovação potencialmente baixa no Legislativo estadual, o que acende um alerta para a alternância de poder e a entrada de novas lideranças. Entre os que não tentarão um novo mandato na Assembleia Legislativa, estão parlamentares que planejam migrar para outros cargos ou mesmo encerrar suas trajetórias políticas neste ciclo eleitoral. (O Debate)

Oficializada parceria em Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teófilo Otoni oficializou a contratualização com a Associação Mário Penna, marco que viabiliza o início da implantação assistencial do Hospital Regional e a abertura do processo de contratação de profissionais da saúde. Projetado para atender 57 municípios e uma população estimada em mais de 835 mil habitantes, o Hospital Regional será uma unidade estratégica de alta complexidade, com foco na redução de vazios assistenciais históricos no Nordeste de Minas Gerais. (Diário Tribuna).

Prefeita de Reduto é cassada

A Câmara Municipal de Reduto aprovou, neste sábado (11/04), a cassação do mandato da prefeita Cíntia de Matos Mesquita, após julgamento político-administrativo conduzido pelos vereadores. A decisão foi tomada por 6 votos a 3 e considerou procedentes quatro quesitos analisados no processo. A sessão teve como base denúncia apresentada pelo eleitor Ricardo Albuquerque Rezende, que apontou supostas irregularidades na gestão municipal. (Jornal dos Vales)

Encontro promove integração no Sul

O IF Sul de Minas Campus Muzambinho realizou no final de semana mais uma edição do Encontec, evento que já se consolida como uma importante vitrine de inovação, tecnologia e integração no Sul de Minas. Com programação gratuita e aberta ao público, o evento reuniu estudantes, professores, empresas, parceiros e a comunidade em geral ao longo de todo o dia, promovendo troca de conhecimento, networking e experiências práticas. (Muzambinho.com)

Unimontes publica edital do vestibular

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o edital do vestibular próprio para ingresso em 2027. Ao todo, são oferecidas 2.046 vagas em 87 cursos de graduação presenciais, distribuídos entre Montes Claros e os demais campi do Norte e Noroeste de Minas e do Vale do Jequitinhonha. As inscrições para o Sistema de Reserva de Vagas poderão ser feitas de 17 de abril a 10 de maio de 2026. Para o Sistema Universal, o período será de 11 de maio a 10 de junho de 2026. (Novo Jornal de Notícias)

Sete Lagoas faz audiência sobre Parque da Cascata

A Câmara Municipal de Sete Lagoas realizará, na segunda-feira (13), uma Audiência Pública, para debater o destino de um dos principais cartões-postais da cidade. Inicialmente prevista para março, a audiência foi reagendada a pedido do Presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereador Eraldo da Saúde. O requerimento para este debate foi protocolado pelo Observatório Social do Brasil – Sete Lagoas, em 23 de fevereiro de 2026, fundamentado na necessidade de transparência. (Diário de Sete Lagoas).

Diamantina sediará Concurso Estadual dos Queijos

A cidade de Diamantina foi escolhida para sediar a etapa final do Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Minas Gerais de 2026, promovido pela Emater-MG. O anúncio consolida a região como um importante polo de produção de queijos no estado. A escolha segue a estratégia de promover o rodízio entre regiões caracterizadas pela produção de queijos artesanais, ampliando a visibilidade das diferentes origens e fortalecendo a cadeia produtiva em todo o estado. A final do concurso será no último trimestre de 2026. (Estrada Nacional)