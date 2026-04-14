NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica para maio próximo na ICE Futures US, romperam a barreira dos três dólares por libra peso, oscilaram 945 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 3,0125 por libra peso, em alta de 755 pontos. Encerraram a sexta-feira (10) valendo US$ 3,0010 por libra peso, com ganhos de 640 pontos (2,18%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo, bateram, sexta-feira (10), na máxima do dia, em 3.330 dólares por tonelada, em alta de 20 dólares. Fecharam o pregão a 3.324 dólares, em alta de 14 dólares (0,43%).

Estoques

Na sexta-feira (10), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE caíram 3.066 sacas. Estão em 546.181 sacas. Há um ano eram de 785.559 sacas, caindo nesse período 239.378 sacas. Somaram queda nesta semana de 1.486 sacas e de 4.057 sacas na semana passada. Subiram 10.285 sacas na semana anterior à passada. Esses estoques subiram no último mês de março 80.245 sacas e 41.508 sacas no mês de fevereiro. Caíram 17.434 sacas no último mês de janeiro. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu, sexta-feira (10), 1,01%, fechando a R$ 5,0120. Encerrou ontem a R$ 5,0630. Fechou a sexta-feira passada (3) a R$ 5,1600 e a sexta-feira anterior à passada (27/3) a R$ 5,2400. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam na sexta-feira (10) valendo R$ 1.989,63. Encerraram a última quinta-feira (2) a R$ 2.016,30, e a sexta-feira anterior à passada (27/3) a R$ 2.091,23.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica permaneceu relativamente calmo, com volume baixo de negócios fechados. O mercado físico de conilon continua apresentando um número mais expressivo de negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até o último dia 6 os embarques de março estavam em 2.270.590 sacas de café arábica, 367.691 sacas de café conilon, mais 378.892 sacas de café solúvel, totalizando 3.017.173 sacas embarcadas, contra 2.610.090 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 6, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março, totalizavam 2.997.289 sacas, contra 2.638.467 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 9 os embarques de abril estavam em 445.800 sacas de café arábica, 88.681 sacas de café conilon, mais 40.176 sacas de café solúvel, totalizando 574.657 sacas embarcadas, contra 445.098 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 9, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril, totalizavam 896.339 sacas, contra 701.572 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 2, quinta-feira, até o fechamento do dia 10 (sexta-feira), subiu nos contratos para entrega em maio próximo 470 pontos ou US$ 6,22 (R$ 31,16) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 2 a R$ 2.016,30 por saca, e, sexta (10) a R$ 1989,63. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 640 pontos.