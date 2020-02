Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Unimontes elabora Lei Municipal

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Câmara de Vereadores, Prefeitura, Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI), Sebrae, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fundetec) e outras faculdades estão elaborando a proposta de minuta para o projeto de lei que vai estabelecer a Política de Inovação do município de Montes Claros. A primeira reunião de trabalho neste sentido foi realizada na última semana, 6, quando os representantes de cada instituição foram recebidos pelo presidente da Câmara, José Marcos Martins de Freitas, na sede do Legislativo. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Fiemg 87 anos: um olhar para o futuro

Quem acessa os canais digitais da Fiemg – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – deve ter notado a mudança na identidade visual da Federação. O tradicional vermelho deu lugar ao azul, a cor pantone do ano e também, a nova cor das federações indústrias de todo o país. Mas a troca não se trata de modismo e sim de uma ampla e poderosa estratégia da indústria brasileira para fortalecer o trabalho que as entidades que representam o segmento vêm realizando não apenas junto ao setor produtivo, seu principal cliente e razão de existir, mas também, junto à sociedade. Em Minas Gerais, simboliza o olhar para o futuro, para a construção de um novo estado e de um novo país. (Rede Sindijori)

Petrópolis gera R$ 240 mi de ICMS

Com 27 vagas abertas para Uberaba no Sistema Nacional de Emprego (Sine), a instalação da cervejaria Petrópolis não deve resultar em uma quantidade expressiva de novos postos de trabalho, porém, deve aumentar a arrecadação de impostos do município de Uberaba. A análise foi feita pelo analista de indústria, comércio e serviços do Serviço Brasileiro De Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Diogo Reis, em visita a Uberaba. Estudo feito pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) estima incremento de R$ 240 milhões aos cofres públicos a partir de 2022, com arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Desse valor, 25% retorna ao município o que representa R$ 60 milhões a mais no caixa do Prefeitura. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Caeté regulamenta mototáxi

A Prefeitura de Caeté regulamentou a lei municipal que estabeleceu o serviço de mototáxi, motofretista e motoboy em Caeté. O serviço de mototáxi, segundo o decreto, é destinado ao transporte individual remunerado de passageiros. A atividade dos motoboys é voltada à entrega de objetos e produtos diversos. Já o moto- frete é uma modalidade de transporte de cargas maiores, em equipamentos acoplados às motocicletas. O decreto informa que só podem transitar na cidade profissionais autorizados pela Secretaria de Defesa Social. (Jornal Opinião – Caeté)

Alerta de transbordo é emitida

A Defesa Civil de São Lourenço, juntamente com o Corpo de Bombeiros e representantes da Prefeitura Municipal de São Lourenço, emitiu um alerta laranja por conta do risco de transbordamento e enchente do Rio Verde, que passa pela cidade. A ato foi comunicado na manhã desta quarta-feira, 12, e vale pelas próximas horas e serve também para cidades como Soledade de Minas-MG que fica a 9km de São Lourenço e também está na rota do Rio Verde correndo risco de sofrer com o transbordo. A orientação é que os moradores de áreas baixas da cidade, mais próximas às margens do Rio Verde e de ribeirões, fiquem em estado de atenção. (O Popular Net- São Lourenço)

Passe livre beneficiará pacientes

Foi sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo ano passado a Lei 9379, de autoria do vereador Lucas Arruda, que concede às pessoas com insuficiência renal crônica os mesmos benefícios previstos na Lei Orgânica do Município para deficientes físicos. A Hemodiálise da Santa Casa conta com 116 pacientes, sendo que muito deles se encontram com problemas de locomoção e vulnerabilidade social. Os pacientes que se enquadram no perfil de renda familiar de até três salários mínimos já foram encaminhados para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e entraram com a documentação para pleitear a carteirinha de passe livre municipal. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Associação é declarada utilidade pública

A Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana (ADEM) foi reconhecida pela Câmara de Mariana com o título de Utilidade Pública. O reconhecimento foi efetivado com a aprovação por unanimidade, nesta segunda-feira, 10, do Projeto de Lei 91/2019, de autoria do vereador Cristiano Silva Vilas Boas (PT). Com pouco mais de um ano de existência, a ADEM tem contribuído na construção de políticas públicas de inclusão e melhoria da acessibilidade para as Pessoas com Deficiência (PcD), como ressaltou o vereador Cristiano Vilas Boas. (Portal da Cidade- Mariana)