COLUNA ABRINDO O JOGO

É preciso ter cuidado com a base

Quando nossa gestão assumiu a direção da Liga Caratinguense de Desportos, ficou muito claro nosso compromisso de promover as diversas categorias de base. Assim foi feito logo no primeiro ano com os Regionais sub 11, 13, 15 e sub 17. Seguindo um conceito muito pessoal, compartilhado por toda diretoria, às competições tiveram o critério “aberto”. Assim, onde tivesse um garoto querendo jogar futebol, independente da cidade de origem, poderia disputar o campeonato. Indiscutivelmente o nível da competição cresce, os meninos ganham em competitividade e evoluem tecnicamente. Desde que ao Esporte Clube Caratinga em 1982 com apenas 8 anos de idade, tive a oportunidade de disputar inúmeros torneios na base, todos “abertos”. O argumento que podendo trazer garotos de outras cidades os meninos da cidade “ficariam sem espaço”, não é bem assim, afinal, os garotos melhores preparados, certamente terão espaço para jogar, aqueles que ainda não reúnem condições de competir, serão preparados. O que não se pode, é cercear o direito de um garoto competir por não morar na região. Infelizmente, é uma mentalidade protecionista que atende ao interesse de um ou dois clubes, em detrimento do mais importante, que é o desenvolvimento do futebol. Aliás, os melhores campeonatos, independente da categoria em questão, são abertos. Em qualquer setor da sociedade, só competindo com os melhores, evoluímos.

LCD: Acertando as conta

2023 está chegando ao final. Breve iremos publicar nossa retrospectiva, como já contamos em edições anteriores. Nenhuma outra entidade regional promoveu tanto quanto a Liga Caratinguense de Desportos. Obviamente nada disso teria sido possível, sem parcerias importantes, e o comprometimento dos clubes. Esporte mesmo amador não é fácil promover. Por isso, quando encerramos um ano como esse, é preciso celebrar. Porém, para uma prestação de contas mais transparente, precisamos equacionar algumas pendências, como por exemplo, aguardar do patrocinador máster da LCD na maioria das competições, em 2023, o cumprimento total do acordo de patrocínio.

A Liga Caratinguense de Desportos, aguarda por parte da Associação Desportiva de Ubaporanga, uma previsão sobre pendência de multa aplicada por WO. Segundo informações do responsável pela Associação, o ex-jogador e agora técnico Carlos Alberto, a dificuldade é em função do não repasse de recurso pela administração municipal de Ubaporanga. Entretanto, a LCD sempre se demostrou aberta ao diálogo na tentativa de encontrar solução. Espaço aberto na coluna, para quem quiser se manifestar.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm