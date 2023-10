COLUNA ABRINDO O JOGO

Outras Ligas

A rica história do nosso futebol tem seus primeiros registros no ano de 1915 com o nascimento do Abreu Futebol Clube. A primeira partida que se tem registro, aconteceu em 1916 no Largo da Barreira, atual praça Cesário Alvim entre Gimnasyal x Sport. De lá pra cá, muitos foram os craques que fizeram história. Muitos, jogaram apenas competições das ligas que precederam a Liga Caratinguense de Desportos. Isso mesmo, a LCD não foi a primeira Liga da região: 1951 foi criada a LMF (Liga Municipal de Futebol). Em 1953 deu lugar a LAIFA (Liga Autônoma Intermunicipal de Futebol Amador). Não durou muito, em 1954, Dênio Moreira de Carvalho fundou a LAF (Liga Amadorista de Futebol) que promoveu os campeonatos até a criação da LCD em 1962. Portanto, vários craques não jogaram torneios da Liga Caratinguense de Desportos.

Grandes técnicos da “era LCD”

Desde sua criação e seu primeiro campeonato em 1965, foram muitos os personagens que construíram histórias gloriosas ao longo de 45 edições do campeonato de futebol amador mais antigo, tradicional e importante das regiões Leste e Zona da Mata mineira. Porém, quais os grandes técnicos da história? Antes de começar a responder tal indagação, é preciso contextualizar: No começo dos anos 60 até o início dos anos 80 existiam dois campeonatos, o chamado Campeonato da Cidade, que contava com todos os times do município, distritos e alguns times convidados de cidades vizinhas. Paralelamente, era promovido também o Campeonato Regional, esse contava com América e Caratinga, além de clubes como Nacional de Muriaé, América TO, Democrata GV entre outros. Uma competição que em determinado momento classificava o campeão e vice para disputar o Campeonato Mineiro da Segunda divisão. Por isso, alguns nomes icônicos, como Otávio Cirilo e Zé Canuta chegaram a conquistar dois títulos no mesmo ano. Entretanto, nomes da geração atual, também já de colocaram entre esses mitos:

Otávio Cirilo: Seis títulos, todos com Esporte Clube Caratinga.

Zé Canuta: Seis títulos, sendo quatro com Esporte Clube Caratinga, um com União Rodoviário e um com Bairro das Graças.

Sargento Monteiro: Quatro títulos, sendo três com o América e um com o Esporte Clube Caratinga.

Webert Corrêa “Beto”: Quatro títulos, sendo um com o Santa Cruz, um com o Limoeiro, um com Entre Folhas e um com o Vermelhense.

Ze Manoel: Três títulos, todos com SEVALE

Dedel: Três títulos, sendo um com Santa Cruz, um com São Judas e um com Santa Bárbara.

Com duas conquistas, temos outros grandes nomes como: Joel Tritão e Fabrício Tristão, ambos pela ASBJ. Carlinhos Careca pelo Santa Rita

Não é por acaso que se trata do Campeonato de futebol amador mais importante e um dos mais difíceis do interior mineiro.

