COLUNA ABRINDO O JOGO

Domingo (8) será dia de escrever mais um capítulo da rica história do nosso futebol amador. A cidade de Vermelho Novo se prepara para receber a grande decisão do Campeonato Regional, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos desde 1965. O certame mais antigo, tradicional, importante e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira terá uma final inédita entre Vermelhense x Santa Bárbara.

Não tenho a menor dúvida que será uma final para entrar para a história. Dois elencos fortíssimos, recheados de jogadores talentosíssimos. Nos bancos, dois técnicos consagrados, cada um deles com três conquistas do Regional. O empate em zero a zero na primeira partida da decisão não foi por acaso. Embora o Tubarão tenha criado mais chances de gols, esbarrando na grande atuação do goleirão Goiaba, o Vermelhense também criou algumas. Por isso, é possível prever outro grande jogo com muito equilíbrio, sem favoritismo pra ninguém. Aliás, tem gente apostando em outro empate e título decidido nos pênaltis.

Regional não é municipal

Durante a semana que antecedeu a decisão do Campeonato Regional, algumas poucas pessoas, questionaram porque a final do campeonato não seria em Caratinga, “já que o campeonato é de Caratinga?” As respostas são várias: Primeiro que o campeonato não é de Caratinga, é uma competição Regional, com clubes de diversas cidades, promovida pela LCD.

Segundo, todos os clubes participantes sabiam que estava previsto no regulamento, que a partida final seria na casa do time de melhor campanha.

Terceiro, dizer que “nunca aconteceu final fora de Caratinga”, é uma confirmação de quanto algumas pessoas são totalmente ignorantes em relação a história até recente do nosso futebol. Foram pelo menos quatro decisões de títulos fora da cidade: 1974, ASBJ campeão em Santa Rita; 1992, SEVALE campeão em Vargem Alegre; 2003, Bela Vista de Piedade campeão em Santa Rita de Minas; 2013, ASBJ campeã em Inhapim. Isto posto, na minha humilde opinião, insistir nesse questionamento, não faz o menor sentido por se tratar de uma competição Regional.

Show de cobertura

O Campeonato Regional sempre atraiu o interesse das mídias em suas diferentes épocas, me lembro que nos anos 80, às transmissões pela Rádio Caratinga AM 970 era o principal veículo de cobertura. Atualmente, quem o show de cobertura tem acontecido através das mídias digitais. Redes sociais e YouTube, tem sido as plataformas usadas. Esse certame, tem tido o privilégio de contar com duas equipes de muita qualidade: Ernane Santos e o professor Juarez Salles estão dando show. Na mesma linha e com competência igual, Getúlio Dias e Cleon Coelho também estão fazendo um trabalho brilhante. Quem ganha com esse grande trabalho, são os torcedores. Afinal, futebol amador com qualidade profissional, no conforto de casa, ou no bar com os amigos, também dá pra curtir todas às emoções do campeonato de futebol amador mais importante da região. Além disso, parabéns também aos colegas da rádio de Vermelho Novo que estão fazendo um ótimo trabalho.

