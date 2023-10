COLUNA ABRINDO O JOGO

LCD: 45 campeonatos e muitas histórias

Domingo (8), iremos conhecer o campeão regional de mais uma edição do campeonato de futebol amador mais antigo, tradicional, importante e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira. Fundada em 1962, a LCD, promoveu seu primeiro campeonato apenas três anos depois. O certame promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em 1965 teve início no dia 25 de julho com seis participantes: América, Caratinga, Rodoviário, 1° de Maio, São Domingos e Santa Rita. A competição foi federada, com atletas inscritos na Federação Mineira. O 1° de Maio, que fez uma fusão com o Bairro das Graças, ficou com o título, na decisão contra o Esporte Clube Caratinga, que usou jogadores irregulares. Venceu em campo, mas perdeu no julgamento da FMF.

De 1965 até hoje, apenas oito cidades já sentiram o gostinho de ter um time campeão da LCD: Caratinga, Bom Jesus do Galho, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Inhapim, Piedade de Caratinga, Vargem Alegre e Entre Folhas.

Veja o quadro quem tem mais títulos:

Ao longo de suas mais de seis décadas de existência, e 45 campeonatos, 17 clubes diferentes já soltaram o grito de campeão. O Esporte Clube Caratinga, clube mais velho da região, o 6° mais antigo de Minas Gerais, é também quem faturou mais vezes o título na era LCD, o Dragão levantou a taça 11 vezes, a primeira em 1969, a última em 2005. Times históricos e muitos craques fizeram história com a camisa rubro negra nos certames da Liga Caratinguense de Desportos.

ASBJ, segundo maior campeão

A Associação Sportiva Bom Jesus, da cidade de Bom Jesus do Galho, vem logo em seguida com cinco conquistas. O primeiro título veio em 1974, numa competição que não contou com clubes da cidade de Caratinga, que em 1973 havia passado por uma terrível enchente, que se repetiu em 74. Além disso, a LCD aproveitou para exigir dos clubes junto a Liga e também a FMF. Alguns atletas tiveram que cumprir estágio. Entretanto, foi promovido um campeonato com clubes dos distritos e cidades vizinhas. O Lobo de Bom Jesus, bateu o Santa Rita nos pênaltis, no estádio Cel. Galdino Pires e ficou campeão de 1974. O Tricolor conquistou mais quatro vezes a taça. Em 1977 numa final épica contra o timaço do Esplanada. Depois de alguns recursos envolvendo Caratinga e América, o campeonato foi decidido apenas em 1978. Dia 5 de março jogando no Mário Tristão, o Lobo bateu o Esplanada por 2 a 0, gols de Tutuca e Zé Lúcio. No jogo da volta no estádio do Carmo, a ASBJ jogava pelo empate. Foi um jogo tenso, com gol de Barreira para o Esplanada, e Gonzaga para a Associação, o placar dava título ao Lobo. O árbitro do jogo Dejair Marcelino (Carola), morador do Bairro Esplanada e irmão do craque Carlinhos Marcelino do Verdão, deu 18 minutos de acréscimos. Mas, o jogo ficou mesmo empatado e a taça do bicampeonato estava garantida. O clube ainda conquistou o feito de três títulos consecutivos: 2010, 2011, em 2012 não houve campeonato por falta de apoio. Mas em 2013, o Lobo soltou o grito de campeão numa decisão contra o UAI de Inhapim, com a grande final jogada no estádio Guilhermino de Oliveira.

Tricampeões

O campeonato da LCD sempre foi um dos mais difíceis do interior mineiro. Conquistá-lo uma vez já é difícil, conquistar três vezes consecutivamente é para poucos. Tanto, que apenas quatro times conseguiriam ao longo da história: Esporte Clube Caratinga (1969,70,71). Depois o tetra (1978,79,80,81). O América (1983,84,85). E o SEVALE de Vargem Alegre (1992,93,94).

Além desses, o Santa Cruz nos anos 2014, 2016 e 2018 também conquistou seu tricampeonato. O Santa Bárbara, também tem um tri pra chamar de seu: 2006, 2007 e 2022. Domingo, o Tubarão tem a chance de se sagrar Tetra.

Os bicampeões

O primeiro clube a conquistar o campeonato da LCD foi também o primeiro a ganhá-lo duas vezes. O 1° de Maio venceu em 1965 e também 1968.

Esplanada em conquistou pela primeira vez em 1982. Vinte anos depois em 2002 soltou o grito de bicampeão.

O tradicional Flamengo do Bairro Esperança, viveu seus momentos de glória nos anos 2004, e depois em 2009.

O glorioso Bairro das Graças foi campeão pela primeira vez em 1987. Mas conquistou pela segunda vez em 2008. O goleiro do time bicampeão, era o jovem Dedel, atualmente, técnico do Santa Barbara.

O Leopardo da Vila, como é conhecido o tradicional Santa Rita. Sempre teve times fortíssimos e nos deu muitos craques. Também levantou duas vezes a taça. 1988 e 1989 sob o comando do grande treinador Carlinhos Careca.

Uma vez pra história

O campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos é tão importante, tão grande, que para entrar pra história, basta conquista-lo uma única vez pra nunca mais ser esquecido: Grêmio Inhapim (1972), União Rodoviário (1991), Bela Vista de Piedade (2003), Limoeiro (2015), Entre Folhas (2017) e São Judas (2019). Se o Tubarão irá tentar conquistar seu quarto título no domingo, o Esporte Clube Vermelhense irá tentar conquistar seu primeiro e entrar para o seleto clube de campeões.

Polêmicas, causos e asneiras

Uma competição tão antiga, indiscutivelmente tem ao longo de sua história muitas polêmicas como já contamos aqui mesmo: recursos, títulos decididos no tribunal, brigas nos bastidores e em campo.

Causos são inúmeros pra contar e diversos personagens. Muitos craques, grandes times e figuras icônicas. Tudo isso faz parte do futebol em qualquer lugar do mundo. Porém, tem algo que por aqui é demais. Não conheço nenhum outro lugar, onde pessoas do meio, ou pelo menos que parecem ser e gostar de futebol, falam, tantas asneiras, bobagens, e demonstram tanta ignorância e desconhecimento daquilo que juram gostar: Dirigentes que não leem regulamento e depois justificam fracassos colocando a culpa nos outros, pessoas inescrupulosas que não sentem a menor vergonha em tentar tumultuar só pra ver dar errado e posar de donos da razão. Tivemos até o ex-presidente da LCD em 2017, que adora aparecer em finais, dizendo que “pela primeira vez a final será fora da sede” sugerindo que a culpa seria da LCD. Uma declaração de programa humorístico pra quem conhece a história do nosso futebol. Além de uma falta de respeito com a querida cidade de Vermelho Novo. Afinal, o time conquistou em campo, de acordo com o regulamento o direito de decidir em casa diante da sua torcida. Como aconteceu em 1974, 2003 e 2013.

Em 1994, o campeonato deixou de ser realizado. Ficou até 2002 sem acontecer. O principal motivo pelo qual “acabou”. Por esse período de oito anos, foi exatamente a quantidade de pessoas que mais atrapalhavam que colaboravam. Às fofocas e desinformação que fizeram às pessoas irem desanimando infelizmente com futebol amador. Quem gosta realmente do nosso futebol, torce para o sucesso do certame, para a evolução do nosso futebol, independente de quem esteja à frente da Liga Caratinguense de Desportos. Afinal, os homens passam, às entidades ficam.

Domingo é dia de decisão

Parabéns ao Santa Bárbara e Vermelhense. Fizeram grandes campanhas. Travaram uma batalha espetacular no primeiro confronto da final, no domingo passado. Sem dúvida farão outro grande jogo neste próximo domingo às 15h em Vermelho Novo.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]