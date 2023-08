COLUNA ABRINDO O JOGO

Marcão: Na bronca pela falta de apoio municipal

Depois da grande partida de seu time no clássico contra o Santa Bárbara pela 3ª rodada, e da vitória por 1 a 0, o presidente Marcão contrastou a felicidade pelo resultado do jogo e a presença da torcida, com a revolta pela falta de apoio do Departamento Municipal de Esporte aos times da cidade. Entrevistado pelo Super Canal, o presidente do Verdão disse: “Sentimento de revolta, a gente que mexe com futebol, sabe quanto é difícil e da importância para o bairro. Estão levando para outro lado, pensando em suas vontades próprias, sem pensar na comunidade. Tivemos essa conversa com o superintendente, que ficou de nos ajudar, mas não ajudou. A gente trabalha com qualidade, tem custo alto, queremos só algo que já tá licitado, tem recurso. Diferente de outras cidades que apoiam seus times”.

Torcida deu show

A presença em grande número das torcidas nos estádios em jogos do Campeonato Regional, mesmo numa fase de classificação, demonstra a importância do Campeonato de futebol amador mais antigo e tradicional de toda região, e sem dúvida um dos mais importantes do interior de Minas. Disputado desde 1965, o certame promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, é mais que uma competição de futebol. Quem conhece um pouquinho da nossa rica história sabe disso. O envolvimento das famílias nos bastidores dos clubes, a presença nos campos, o orgulho de várias gerações ostentando as cores de seu time, a paixão pelo futebol, vai muito além de um jogo. Parabéns a todos que sabem valorizar nosso futebol, sabe da sua importância social, respeita seus personagens que construíram esse legado.

Aposta na base

A Associação Desportiva de Imbé de Minas, ADIM, é uma referência e modelo para projetos de categorias de base em toda região. Um trabalho de excelência dentro e fora de campo. Parabéns ao criador do projeto Wagner Grosse e toda sua equipe. Tenho acompanhado a evolução estrutural do ADIM, inevitavelmente os reflexos nos resultados esportivos e sociais serão enormes.

Rogério Silva

