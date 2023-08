COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Rodada promete

Final de semana passado não tivemos rodada do Campeonato Regional adulto da LCD. Porém, esse domingo promete ser de muitas emoções. Em bom “futeboles”: a expectativa é só de jogão.

Em Santa Rita de Minas, o bom time do Juca Antônio busca a primeira vitória diante do também muito bom time do Fluminense que irá tentar somar mais três pontos na tabela. A partida não tem favoritismo pra ninguém.

Em Bom Jesus do Galho, o estádio Mário Tristão certamente receberá ótimo público para o confronto do Lobo contra APEC Piedade. O tricolor quer manter 100% de aproveitamento, enquanto a equipe pietatiana busca a segunda vitória.

O 1° de Maio vai a Vermelho Novo encarar os donos da casa, em mando de campo invertido. O alvinegro do bairro Aparecida busca os primeiros pontos na competição, enquanto o Vermelhense tenta o primeiro triunfo.

O estádio do Carmo terá um clássico regional que reúne cinco títulos em campo. O Esplanada bicampeão, recebe o Santa Bárbara que tem três conquistas da LCD. Além de grande rivalidade, ambos são vistos como possíveis favoritos a levantar a taça este ano. Sem dúvida, a “Grota” deve receber um grande público. Esse jogo promete hein!

Regional sub11 e 13 será show

Dando sequência ao calendário anunciado desde final do ano passado pela Liga Caratinguense de Desportos, a entidade divulgou na última quarta-feira (15), a realização do Campeonato Regional das categorias Sub11 e Sub 13 que tem previsão de início para 16 de setembro. Assim como ocorreu nas categorias Sub15 e 17 disputadas no começo da temporada, a expectativa é grande. O projeto Cettatic que faturou os títulos de ambas categorias jogadas, já confirmou que irá em busca do título também entre pequenos. Porém, a ADIM (Associação Desportiva de Imbé de Minas), outro projeto super vitorioso, que aliás, tem servido de exemplo de organização para novos projetos, também confirmou presença no certame e promete trabalhar muito em busca do troféu de campeão. Além desses, outros times fortes, já estão ansiosos para o certame que leva o carimbo da LCD.

Taekwondo já é sucesso

Uma semana de trabalho no projeto social de taekwondo lançado semana passada pela LCD em parceria com a Polícia Militar MG e a Associação Korion de Desportos. Conversando com capitão Walace, fui informado que a procura por informação sobre inscrição durante a semana foi acima do esperado. A coordenação do projeto, está trabalhando para que em breve, os novos alunos possam receber os doboxs. Tá bonito de ver viu!

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]